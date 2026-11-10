Todas las excusas del PP para oponerse a la huelga general: de electoral e inoportuna a cargar contra los convocantes

Los detalles Como la huelga general se mantiene, solo les queda desmovilizar, aunque sea a base de deslegitimar a los convocantes: los sindicatos mayoritarios.

El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de una protesta que aboga por viviendas accesibles y salarios dignos. Los convocantes piden que las casas sean para vivir, no para especular, y critican la precariedad laboral y el coste de los alquileres. Además, promueven una huelga de consumo, instando a no comprar ni usar el transporte público. Aunque las huelgas suelen ser contra el Gobierno, en este caso el PP se opone, calificándola de "electoral" e "inoportuna" tras el funeral de Urda. Descalifican a los sindicatos, con Isabel Díaz Ayuso llamándolos "mafia sindical". La huelga busca, en esencia, una vivienda digna y salarios justos.

El detonante fue el desahucio de Maricarmen, pero este miércoles se protesta, según los convocantes, para que las casas sean para vivir y no para especular, para que no haya jóvenes obligados a vivir con sus padres a los 30 y para que los emancipados no se dejen su sueldo en el alquiler; porque los caseros no puedan expulsar a sus inquilinos o subir los alquileres de golpe; y también por salarios dignos, contra la precariedad laboral y por las pensiones. Además, quieren que sea una huelga de consumo, por lo que se pide no comprar, no ir al cine y evitar el transporte público.

Las huelgas suelen ser contra el Gobierno, pero en este caso el que se ha puesto en contra es el PP, y cada minuto se pone más en contra. Este es el motivo, lo que busca y lo que han dicho los 'populares' para tratar de justificar su oposición.

Están convencidos —y en eso comparten argumentos con la Patronal— de que es una huelga electoral. Así lo dicen por el momento, porque han tenido ocho años, según dicen; y contra ellos, contra la oposición.

También señalan que es inoportuna porque llega al día siguiente del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Urda. A ellas apelaron desde el principio para que se desconvocara. Por ellas, para el líder del PP, es todo un "disparate". "Las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna. Antes era incomprensible, 69 muertos después es un grave error. No la hagan", ha dicho Fiejóo.

Pero como la huelga general se mantiene, solo les queda desmovilizar. Aunque sea a base de deslegitimar a los convocantes: los sindicatos mayoritarios. Aquellos a los que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llamado "apesebrados". "Mañana por fin salen de la cueva. Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros pero resulta que tiene 24, que el 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo", ha expresado.

Pero él ha sido hasta suave si se lo compara con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no ha ahorrado en calificativos y les ha llamado "mafia sindical", "jetas" y "basura" con la que quiere acabar. "Más macarra, más violento y secuestrar lo de todos para coaccionar. Eso es mafia. He hablado con Feijóo y le he dicho: 'Prométeme que esta basura se acaba'. Y me ha dicho: 'No lo dudes'", ha afirmado la presidenta madrileña.

Así se han pronunciado, y eso que han dejado claro que la huelga no es contra nadie. Es por una vivienda digna y salarios justos.

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