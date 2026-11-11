Afra Blanco, testigo de las cargas policiales en Mercamadrid: "Han levantado la porra y han usado el gas pimienta contra las compañeras"

Afra Blanco ha sido testigo de primera mano de las cargas policiales en Mercamadrid. Asegura que mientras ellos simplemente querían "ejercer el derecho a informar a los trabajadores", los policías han respondido con "porras en mano y gas pimienta".

Afra Blanco ha sido testigo de excepción de las cargas policiales durante los piquetes informativos en Mercamadrid con motivo de la huelga general. "La Constitución se defiende y el derecho a informar también", afirma la sindicalista, que explica que esta mañana eran "personas pacíficas" que querían "ejercer el derecho a informar a los trabajadores, con manos alzadas, como se ha podido hacer en Barcelona, Valencia, A Coruña y tantas ciudades de este país".

No así en Madrid, donde, explica, "se ha ejercido violencia policial": "El señor Almeida tendrá que explicar el por qué", comenta.

Afra explica que en Mercamadrid "nos hemos encontrado un cordón policial que no nos permitía movernos y nos encerraba contra unas vallas", mientras los policías estaban "porra en mano y cascos puestos".

Ellos, mientras tanto, estaban con "manos alzadas" y pidiendo "lo que en años anteriores se había ejercido, el derecho a informar a todo trabajador o trabajadora que accediera". Sin embargo, sostiene, "no nos han dejado acercarnos".

Cuando han intentado hacerlo con "manos alzadas", la respuesta de los agentes habría sido "porras en mano y gas pimienta": "He tenido que ver cómo han levantado la porra y cómo han abierto los sprays pimienta contra compañeras y compañeros sin causa alguna", afirma.

Afra también ha presenciado cargas en las cocheras de la EMT, donde los policías "han arremetido contra jóvenes pacíficos, mujeres que estaban situadas donde ellos les habían dicho que tenían que estar". "Si de esto va defender el derecho de huelga, me parece que se están equivocando", sentencia.

En Mercamadrid, la sindicalista explica que no han podido llegar a los trabajadores ni "ha habido la más mínima pretensión de cortar calle". Por ello, anima a Almeida a "ver lo grabado por el periodismo de uno y otro lado y a partir de ahí que lo condene, porque el ejercicio de huelga y el derecho al piquete también es un derecho a informar, no a coaccionar".

También apunta que era la "primera vez en democracia" que un tribunal tenía que decir a la Comunidad de Madrid que "sus servicios mínimos eran abusivos e ilegales".

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