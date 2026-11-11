Iñaki López respalda la huelga general por la vivienda: "¿De qué sirve subir el salario mínimo si el alquiler se come toda la subida?"

Los detalles El presentador de Más Vale Tarde denuncia que "el español medio cada vez vive más en precario y vigila sus gastos día a día", ya que "su sueldo ha subido un 25% pero el alquiler se ha disparado un 85%".

Este miércoles, España vive una histórica huelga general por el derecho a la vivienda. Unos paros que muestran el hartazgo de buena parte de la población ante la imposibilidad de hacer frente a la subida de los precios tanto de la compra del alquiler.

Iñaki López señala que esta huelga está más que justificada, ya que es "impensable comprar una casa y cada vez más difícil alquilarla". "¿De qué sirve que el Gobierno suba el salario mínimo si el alquiler se come toda esa subida?", pregunta el presentador en el arranque de Más Vale Tarde.

Apunta Iñaki López que "el español medio cada vez vive más en precario y vigila sus gastos día a día. Su sueldo ha subido un 25% pero el alquiler se ha disparado un 85%".

"España es un país con cada vez más desigualdad donde además se carga contra los sindicatos que luchan por mejorar la vida de los trabajadores", denuncia, señalando las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que "ha llegado a llamar 'basura' a quien ha convocado una huelga por la carestía de la vivienda y para que los salarios no sigan perdiendo capacidad adquisitiva".

Pero también considera Iñaki López que es "incomprensible" que el Gobierno "califique el día de hoy como una huelga contra la oposición, cuando Moncloa es también responsable directa de que los españoles no puedan pagarse un hueco donde echarse a descansar".

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