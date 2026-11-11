Lorena Ruiz-Huerta responde a Jon Echeverría tras el reparto de gambas en la huelga: “Son vídeos patéticos. El PP representa a las élites”

El contexto Las Nuevas Generaciones del PP han han acudido a la manifestación para grabar un vídeo en el que se ve a un militante 'popular' repartiendo gamas a los manifestantes.

Miles de personas han salido a las calles para protestar por el derecho a la vivienda durante una jornada de huelga general. En este contexto, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid asistieron para grabar un vídeo en el que un militante repartía gamas a los manifestantes. Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso, afirmó que la huelga, convocada por los sindicatos, es política y contra la oposición, y que el vídeo fue grabado en tono de "humor". La sindicalista Lorena Ruiz-Huerta agradeció al PP por sus vídeos "patéticos", argumentando que no representan a la clase trabajadora, sino a las élites. Según Ruiz-Huerta, "la clase trabajadora está despertando" ante las políticas del PP.

Este miércoles, miles de personas han salido a las calles para protestar por el derecho a la vivienda durante la jornada de huelga general. Ante esta situación, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han acudido a la manifestación para grabar un vídeo en el que se ve a un militante 'popular' repartiendo gamas a los manifestantes.

Jon Echeverría, miembro de nuevas generaciones y candidato del PP al Congreso, asegura que "los sindicatos han decidido convocar una huelga a dos días de una campaña electoral" y que se trata de "una huelga política contra la oposición". Además, defiente que ese vídeo se ha grabado en tono de "humor".

La sindicalista Lorena Ruiz-Huerta responde agradeciendo "que el PP haga estos vídeos tan patéticos y circenses", ya que, para ella, "dejan claro que el PP no representa a la clase trabajadora, sino a las élites, que están muy nerviosas".

"La clase trabajadora está despertando ante las políticas trumpistas de Ayuso y del PP", concluye Ruiz-Huerta su intervención en Más Vale Tarde desde la manifestación convocada por los sindicatos en el centro de Madrid.

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