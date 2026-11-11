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Huelga general

11N, contra viento y marea: los manifestantes salen a las calles de Sevilla a pesar de la intensa lluvia

Los detalles Los sindicatos minoritarios han mantenido la manifestación por la huelga general en Sevilla, donde han salido cientos de personas para clamar por la vivienda y los salarios justos.

11N, contra viento y marea: los manifestantes salen a las calles de Sevilla a pesar de la intensa lluvia
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Miles de personas han salido este miércoles a las calles en las manifestaciones por la huelga general en varias ciudades de España. También lo han hecho en Sevilla, pese a que poco antes UGT había informado de la suspensión de la marcha por las condiciones meteorológicas adversas.

Según apuntaba el sindicato, "la decisión se adopta por responsabilidad y para garantizar la seguridad de todas las personas participantes" tras los avisos por la borrasca Charles. Pero los sindicatos minoritarios y el Sindicato de Inquilinas han decidido finalmente salir a las calles a pesar del aviso naranja por fuerte viento y el amarillo por las precipitaciones.

A la manifestación se han sumado cientos de sevillanos para clamar por la vivienda y los salarios justos. Han salido para reivindicar sus derechos contra viento y marea y, de hecho, en las primeras filas de la marcha se ha visto a los manifestantes luchar para sujetar la pancarta frente a las fuertes rachas de viento.

Y es que la borrasca Charles ha afrontado sus peores horas en la capital andaluza precisamente a la hora de la manifestación, cuando el centro de la borrasca ha empezado a cruzar la vertical de Andalucía y de Extremadura.

Suspendidas en Córdoba, Cádiz y Huelva

Las malas condiciones meteorológicas han obligado a la suspensión de las manifestaciones previstas la tarde de este miércoles en Córdoba, Cádiz y Huelva.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias (EMA), ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles localizados en 30 municipios de las provincias de Cádiz y Huelva en el que se alerta de la activación del aviso naranja por viento de hasta 120 kilómetros por hora.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz anunció la suspensión de la manifestación por las condiciones meteorológicas y su traslado al 15 de noviembre, al tiempo que UGT también informó de la cancelación de la marcha en Huelva.

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