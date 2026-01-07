El PP intenta distanciarse de EEUU tras legitimar a Delcy Rodríguez, pero evita criticar a Trump por su intervención en Venezuela

Los detalles El PP intenta modificar su postura inicial sobre lo ocurrido en Venezuela. Ahora, reclaman acabar con el Gobierno de Delcy Rodríguez, aunque sin criticar de manera directa a Estados Unidos.

El PP corrige, aunque poco, su posición inicial sobre lo ocurrido en Venezuela tras la operación de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y su mujer. Tras celebrar como un triunfo que el Ejército estadounidense sacara a Maduro en volandas, el portavoz de los 'populares' reclama ahora acabar con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Sin embargo, lo hacen sin ninguna crítica a Donald Trump, que ya ha dejado claro que no habrá elecciones en 30 días como prevé la legislación. Sobre si la operación militar viola el derecho internacional, solo José Luis Martínez Almeida se ha pronunciado y para decir que ha sido "poco ortodoxo".

Lo cierto es que al partido popular cada vez se le complica más mantener el argumento a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El alcalde de Madrid reconoce que las formas "a lo mejor" no se corresponden "con el derecho internacional".

La cosa es que los populares ya se vieron en un aprieto al saber que Trump mantendría a Delcy Rodríguez. Una decisión que les tocó tener que criticar. "El futuro de Venezuela no puede estar vinculado a la mano derecha del dictador", reconocía Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP.

Cuando más se les ha complicado ha sido tras la publicación de un editorial de la fundación dirigida por Aznar. En ella, se criticaba duramente a la acción de la administración Trump y hoy vemos una especie de amago de rectificación.

"Venezuela está mejor sin Maduro. Luego, hay ejes como el respeto al Estado de Derecho y el respeto al Estado democrático", destaca Juan Bravo.

Sin embargo, eso es justo lo que ya había aclarado el Ejecutivo, como recordaba anoche el presidente. "El Gobierno de España nunca reconoció al Gobierno de Maduro", aseguró Pedro Sánchez.

Por si acaso los de Feijóo no han llegado a comprender cuál es el motivo por el que el Gobierno se muestra en contra de la acción de Trump, el ministro de Exteriores volvía a aclararlo. "Veo al PP muy desubicado en términos internacionales. Rechazamos cualquier acción que no respete su soberanía y que viole el derecho internacional", reiteraba José Manuel Albares.

Unas declaraciones con las que hace ver a los populares que, al menos en este tema, no tienen motivo ni forma, de buscar conflicto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.