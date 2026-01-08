Ayuso afianza su relación con Milei con una visita "de carácter personal" en Buenos Aires en plena crisis de Venezuela

Entre líneas La presidenta madrileña vuelve a alejarse de la postura marcada por Feijóo, que rechaza las ideas del presidente argentino.

Isabel Díaz Ayuso continúa su acercamiento al presidente de Argentina, Javier Milei. La presidenta madrileña se ha reunido este jueves con el mandatario en la Casa Rosada en plena crisis internacional por la intervención en Venezuela y donde ambos han defendido el ataque de Estados Unidos.

Se ha tratado de una visita "de carácter personal" de la popular posterior a sus vacaciones en Uruguay en la que, según la Comunidad de Madrid, han tratado "distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo, conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social".

Con ello, Ayuso ha matado dos pájaros de un tiro: roba plano a Santiago Abascal a la vez que filas con Milei. No obstante, también ha vuelto a contradecir la postura del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Gracias al presidente de Argentina, Javier Milei, por nuestro encuentro en la Casa Rosada de Buenos Aires. Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad", ha comentado Ayuso en X al término de la reunión.

Entre los dos líderes hay sintonía que Ayuso se ha trabajado durante los últimos años con elogios, invitaciones a Madrid e incluso un galardón. Concretamente, en junio de 2024 le concedió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en un evento en el que ambos se deshicieron en halagos.

Ayuso le felicitó por encarar "con firmeza y coraje unas medidas que suenan a aire fresco", mientras que Milei le agradeció a la madrileña su "forma de ser".

También coinciden en el territorio ideológico. Los dos han cargado contra el socialismo y, a nivel internacional, han apoyado la operación de Donald Trump contra Nicolás Maduro que Milei ha calificado como una "liberación". Por su parte, Ayuso ha celebrado la captura del líder chavista y ha asegurado que Venezuela "estará mejor hoy que ayer".

A nivel nacional, ambos están unidos contra el sanchismo. Son muchas las ocasiones en que la presidenta regional ha cargado contra el presidente del Gobierno, llegando a tildar el sanchismo de "oscuridad". Al mismo tiempo, Milei ha criticado a Sánchez por las acusaciones contra Begoña Gómez, tildándola de "corrupta".

La oposición le ha reprochado esta cercanía con el argentino. La portavoz de Sumar en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, le ha reclamado que "deje de ser la franquicia ultra de España y que deje de pegarse la vida cañón, que aquí hay mucho por hacer".

Feijóo, contra Milei

En su propio partido tampoco hay mucha agrado con Milei. El propio Feijóo ha marcado distancias en varias ocasiones, asegurando que "no comparto lo que hace mi Gobierno, ni el de Milei".

"Ni el Gobierno del señor Sánchez (…) ni el señor Milei (…) están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. No me representa", reiteró en un evento de 2024.

Sin embargo, no parece que este límite del PP le importe a Ayuso, que quiere de Milei la complicidad que tiene con Abascal por compartir ambos el mismo discurso. De esta manera, Ayuso refuerza su posición reuniéndose con Milei, en un momento en el que todos miran a Venezuela.

