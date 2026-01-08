Nadie se fía del pacto Gobierno-ERC para Cataluña: el PP habla de "desigualdad", para Junts "perpetua el café para todos" y presidentes como Page dicen 'no'

¿Por qué es importante? Este jueves, Oriol Junqueras ha avanzado que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo nacional para una financiación singular para Cataluña que supondría dar a la comunidad autónoma 4.700 millones de euros más.

El Gobierno y ERC han acordado una financiación singular para Cataluña, lo que ha generado críticas del Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de utilizar la financiación autonómica como "moneda de cambio" para mantenerse en el poder. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha calificado el acuerdo como "corrupción política". A nivel autonómico, líderes como Jorge Azcón de Aragón y Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León han expresado su oposición, considerando el acuerdo un acto de desigualdad. Desde Junts, aunque menos críticos, dudan de su cumplimiento. Emiliano García-Page de Castilla-La Mancha también ha criticado el acuerdo, señalando que podría quebrantar la igualdad entre comunidades autónomas.

Tras meses de negociaciones, el Gobierno y ERC han acordado este jueves la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas tras la reunión celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Y, aunque los detalles los explicará este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Partido Popular ha salido en bloque a cargar contra un Ejecutivo que para ellos es más una "casa de empeños".

Eso también a pesar de que Junqueras haya avanzado que "algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA". No obstante, para Alberto Núñez Feijóoeste acuerdo supone jugar con la "igualdad de los españoles" al ofrecerla como "moneda de cambio" y darle a Cataluña 4.700 millones de euros más, un incremento del 12% aproximadamente. En un mensaje escrito en sus redes sociales, el líder 'popular' ha señalado que la Moncloa "no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas": "La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos".

Misma línea que su líder ha seguido el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. Aunque en su caso, ha señalado que este acuerdo es "lo más parecido a lo que pudiéramos llamar corrupción política". Para el 'popular', la conclusión de la negociación es que se "coge el dinero de unos para dárselos a otros" cuando en el Ministerio de Hacienda "está una persona que, cuando era consejera de la Junta de Andalucía, defendía justo lo contrario". Para Bravo, la financiación singular a la que se ha llegado es la "exigida por un partido independentista en contra de la voluntad del conjunto de los españoles" con el único fin de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Ejecutivo.

También a nivel autonómico los 'populares' han criticado el acuerdo por mucho que Junqueras haya explicado que el resto de CCAA pasará "algo parecido". El presidente de Aragón, Jorge Azcón, directamente ha solicitado una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para intentar revertir el acuerdo. El aragonés, en rueda de prensa, ha informado de que ya había contactado con el resto de presidentes autonómicos y con la dirección nacional del PP para que se unan a la petición. Un Azcón que ha reconocido estar "profundamente cabreado" por un acuerdo que significa "desigualdad e insolidaridad" y es "un agravio no conocido hasta el momento" para Aragón y el resto de España.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha anunciado que pondrá en marcha "todos los recursos legales" a su alcance para impedir un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Este acuerdo, para el castellanoleonés, supone dar "privilegios que rompan la igualdad entre personas y territorios". De hecho, ha sostenido que "el dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas".

Tampoco se ha recibido la noticia con los brazos abiertos en Madrid. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha sentenciado que, con este acuerdo, el presidente del Gobierno "trafica con el dinero de todos los españoles": "Hoy se ha reunido con un político inhabilitado por la Justicia para entregarle casi 5.000 millones de euros a Cataluña. ¿De dónde va a salir ese dinero? El principio de ordinalidad quiebra y es precisamente contrario a la solidaridad entre comunidades autónomas y al modelo de financiación autonómica. ¿Cuánto le correspondería a Madrid si somos la primera región?".

Dudas desde Junts

Desde Junts no han criticado tan abiertamente como el Partido Popular el acuerdo, aunque quizás sea porque no le dan posibilidades a que se cumpla. En declaraciones a los medios, el portavoz de la formación independentista, Josep Rius ha emplazado a este viernes, cuando se conozcan los detalles del acuerdo, para valorarlo.

No obstante, Rius ha apuntado que "no estamos delante de un cambio de modelo de financiación" porque "Madrid continua teniendo la llave de la caja" y esta negociación "no resuelve el déficit fiscal que padece Cataluña": "Hay un poco mas de café, pero sigue siendo para todos. Todos recibirán mas dinero".

Respecto a si la formación catalana apoyará este acuerdo, se ha limitado a recordar las palabras de Míriam Nogueras: "Junts continuará usando su fuerza para conseguir un sistema de financiación en forma de concierto económico que permita recaudar todos los impuestos".

Además, fuentes de Junts han afirmado a laSexta que no creen que el Gobierno cumpla con el acuerdo porque las pretensiones son tener "la llave de la caja" y esto es "no es financiación singular".

Page también se opone

A quien tampoco ha gustado el acuerdo, como ya había manifestado en multitud de ocasiones, es a Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a cargar con dureza contra Moncloa explicando quecruzar la línea roja de la igualdad entre comunidades autónomas sería "el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia", y ha afirmado que él tendría que "volver a nacer" para consentir el principio de ordinalidad.

Para Page, no es de recibo "que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas", y ha reconocido que "no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento", aunque abre las puertas a escuchar los argumentos del Ejecutivo nacional.

Ahora bien, el presidente manchego ha avanzado que no permitirán privilegios "que están expresamente prohibidos en el artículo 138 de la Constitución": "En estos años mi partido ha cruzado muchas líneas rojas, pero si alguien de verdad se quiere plantear poder cruzar la de la igualdad, literalmente estaría siendo el mayor quebranto a la ideología del PSOE en toda su historia".

"Los impuestos hay que cobrarlos de forma progresiva: paga más el que más tiene, eso es en lo que cree un socialista de pura cepa", ha añadido.

