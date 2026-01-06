EEUU opta por el "pragmatismo" de Delcy Rodríguez frente al "vacío" que supondría preferir a María Corina Machado

¿Por qué es importante? Se ha especulado con la posibilidad de que Trump no le ha entregado el poder a María Corina Machado por envidia, sin embargo, detrás podría haber una estrategia aprendida en Irak, Libia y Afganistán.

Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos decidió que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia de Venezuela. Rodríguez, una figura con experiencia política bajo los gobiernos de Chávez y Maduro, es vista como pragmática por analistas como Néstor Prieto. Aunque ha mantenido un discurso de resistencia, su habilidad para negociar con diferentes actores, incluyendo Estados Unidos, la hace una opción viable para liderar el país en esta transición. Donald Trump ha dejado claro que espera acceso total a los recursos venezolanos, advirtiendo a Rodríguez sobre las consecuencias de no cumplir con sus expectativas. La elección de Rodríguez, en lugar de figuras opositoras como María Corina Machado, parece ser una estrategia para evitar el caos observado en otros países donde EE. UU. intervino. La Casa Blanca busca estabilidad y apoyo del sistema militar, profundamente ideologizado. Esta decisión es vista como una apuesta a corto plazo, dependiendo de la reacción internacional y la gestión de Rodríguez.

Tras descabezar el régimen chavista con la captura de Nicolás Maduro y después de anunciar que se quedarían al mando del país para asegurar una transición pacífica, así como la explotación de los recursos petroleros, se venían varios nombres a la mente para poder sustituir a Nicolás Maduro. María Corina Machado, Edmundo González... sin embargo, Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, parecen haber aprendido algo y es que una vez descabezada la serpiente es mejor que alguien de su cuerda se quede al mando, es por ello que Delcy Rodríguez ha acabado jurando el cargo de presidenta.

Y su nombramiento no es casual, se trata de una mujer de 56 años, originaria de Caracas y con un largo historial político, puesto que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad tanto con el Gobierno de Hugo Chávez como en el de Maduro. Además, es una persona acostumbrada a negociar tanto con la oposición, como con el propio Gobierno e incluso con Estados Unidos, ya que ha encabezado el ministerio encargado del petróleo.

Muchos analistas, como el periodista especializado en América Latina Néstor Prieto han destacado de ella su "pragmatismo", puesto que a pesar de tener un discurso "gaseoso" con el que llamaba a la resistencia, siempre ha sabido mantener las relaciones y un perfil menos histriónico que el de otras figuras de referencia como Diosdado Cabello o el propio Nicolás Maduro.

No obstante, no tiene mucha más elección que obedecer, puesto que antes de que jurase el cargo, Trump ya se lo advirtió: "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que [Nicolás] Maduro". "Lo que necesitamos [de Delcy Rodríguez] es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", añadió desde el Air Force One.

Por tanto, Rodríguez tiene una oportunidad única para poner a prueba ese "pragmatismo" que ha despertado el interés de la Casa Blanca.

¿Envidia o estrategia?: lo que hay detrás del 'no' a María Corina Machado

En las últimas horas, se ha especulado con la posibilidad de que Donald Trump no le ha entregado la presidencia de Venezuela a María Corina Machado por no haber renunciado al Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que el líder republicano consideraba suyo. Sin embargo, detrás de su decisión podría haber algo más, una estrategia aprendida de las experiencias en Irak, Libia o Afganistán.

En estos países, Estados Unidos derrocó a los líderes y puso al mando a personas incapaces de liderarlos, por eso acabaron en un vacío que generó inestabilidad, algo negativo para los intereses empresariales que ambiciona EEUU en Venezuela. Por eso, en esta ocasión, en lugar de elegir a una persona que no tiene el apoyo del sistema y, sobre todo, del ejército, "profundamente ideologizado", como ha destacado Prieto, la Casa Blanca ha optado por una persona afín al chavismo que cuenta con el respaldo de los mandos intermedios.

Con todo, "ese juego de descabezar al chavismo, pero al mismo tiempo permitir que estén en el poder, se tiene que entender como una apuesta a corto plazo". "La negociación va a estar allí y en función de cuánto lejos vaya a llegar, Delcy Rodríguez va a depender de la reacción de la comunidad internacional en primer lugar y sobre todo de cómo Donald Trump crea, que puede o no lidiar con esta situación", ha concluido Prieto.

