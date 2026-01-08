El alcalde de Minneapolis manda "a tomar por culo" a los agentes del ICE tras el asesinato de Renee Nicole Good

¿Qué ha dicho? Jacob Frey ha acusado a los agentes de Trump de "desgarrar familias" y de "sembrar el caos en las calles": "No están para generar seguridad. Fue un agente usando su poder y matando a una persona".

Minneapolis se encuentra conmocionada tras el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos del ICE durante un control vehicular. La tragedia ha provocado protestas en varias ciudades de Estados Unidos y una vigilia en su honor en Minnesota. El alcalde Jacob Frey ha criticado duramente al ICE, acusándolos de "desgarrar familias" y "sembrar caos". Frey ha instado a la comunidad a enfrentar el odio con amor y justicia. Por otro lado, el presidente Trump ha justificado la acción del ICE, alegando que Good actuó de manera agresiva, mientras que manifestantes exigen justicia para la víctima.

Minneapolis sigue en shock. Sigue teniendo en su memoria a Renee Nicole Good. A una mujer de 37 años, viuda y con un hijo de seis años asesinada a manos del ICE. En uno de esos controles de los agentes de Donald Trump, en los que dispararon contra ella cuando iba en coche y acabaron con su vida.

Con cientos de personas protestando en EEUU y con una vigilia en la ciudad del estado de Minnesota en su honor, Jacob Frey ha sido más que claro en su mensaje para el ICE: "Iros a tomar por culo de Minneapolis".

Así lo ha dicho después de ver el vídeo publicado en redes sociales sobre el momento del asesinato. En uno en el que se ve qué sucedió. Con la mujer, estadounidense, dando marcha atrás y tratando de irse de donde se encontraban los agentes cuando abrieron fuego contra ella.

"El ICE no está aquí para generar seguridad. Visto el vídeo todo eso es una estupidez. Fue un agente usando su poder de manera imprudente y matando a una persona", ha afirmado Frey.

Un Frey que ha acusado al ICE de "desgarrar familias" y de "sembrar el caos en las calles", al igual que afirma que el Gobierno federal de Trump y los agentes del republicano tratan de presentar todo "como un acto de autodefensa".

El primer edil, al respecto, ha avisado a la población de la ciudad de Minnesota: "Somos mejores que un grupo de agentes del ICE. Vamos a hacer frente a ese odio con amor, a esa desesperación esperanza y a esa injusticia con justicia constitucional".

"Para ser claros, el Gobierno federal quiere una excusa para entrar y para mostrar una fuerza que creará más caos y desesperación", ha concluido Frey.

Trump justifica al ICE

Y es que Trump ha tratado y sigue tratando de justificar la acción de sus agentes. La ha defendido, afirmando que la asesinada por el ICE "se comportó de manera agresiva, obstruyendo y resistiéndose".

"Luego ha atropellado de forma deliberada y cruel a un agente del ICE que parece haber disparado en defensa propia. La izquierda radical amenaza, agrede y ataca a las fuerzas de seguridad a diario", ha comentado el presidente de EEUU.

Algo similar a lo que ha dicho Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, que ha afirmado que la muerte de Good "era inevitable": "Los agentes se acercaron al vehículo y en repetidas ocasiones repitieron que saliera del coche. Ella se negó".

Mientras, cientos de personas han salido a las calles de varias ciudades de EEUU para protestar por el asesinato de Renee Nicole Good con pancartas como 'fuera el asesino ICE de nuestras calles'. Han exigido además que el responsable de los disparos sea imputado y juzgado por su muerte.

