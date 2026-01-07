España advierte a EEUU que los "recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano"

El contexto Donald Trump ha anunciado que "las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos". Esto, ha dicho Albares, "es un precedente muy peligroso para el orden mundial".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado su preocupación por la decisión de Venezuela de entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos, advirtiendo que los recursos naturales pertenecen al pueblo venezolano. Donald Trump, en su plataforma Truth Social, anunció que el crudo se venderá a precio de mercado y que él controlará los fondos para beneficiar a ambos países. Albares subrayó la importancia del derecho internacional y el peligro de establecer precedentes que lo vulneren. Además, destacó la necesidad de un diálogo democrático en Venezuela y reafirmó el papel mediador de España. Sobre Groenlandia, Albares rechazó cualquier agresión y enfatizó que las tierras no cambian de manos arbitrariamente.

"Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado Donald Trump en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

"Los recursos naturales de un país son de los nacionales de ese país. Lo dice el derecho internacional", ha dicho tajante Albares en una entrevista este en RNE. "Es un precedente muy peligroso para el orden mundial, es hora de plantearse de si se está a favor o no del derecho internacional. Eso es verdad para Venezuela, Gaza o Ucrania", ha añadido.

Además, el ministro se ha pronunciado sobre la mediación en Venezuela y ha dicho que lo que quiere España es "un amplio diálogo entre gobierno y oposición y que haya una solución democrática y genuinamente venezolana".

"La solución debe ser pacífica y España está ahí desde hace tiempo. El papel de España siempre es el de tender puentes, no atizar fuegos", ha indicado. Así, ha dicho que España "viene hablando con todas las partes". "Hablamos con Edmundo González, que tuvo un papel muy importante en las elecciones de 2024, hablé hace poco con él", ha matizado.

Aunque al ser preguntado sobre si ha hablado con María Corina Machado, Albares ha dicho que no para más tarde matizar que "hablé hace tiempo con ella y no tengo problema en hablar con ella". "Estamos en contra del uso de la fuerza entre países que solo pueden traer el caos", ha añadido.

Sobre la intención de EEUU de hacerse con Groenlandia, Albares ha dicho alto y claro que "una agresión es una agresión". "Las tierras no pasan de mano en mano de cualquier manera. Los groenlandeses ya se han pronunciado sobre el tema. La adhesión de Groenlandia es una hipótesis que ni nos planteamos", ha señalado el ministro.

