El PP insiste en llamar a Ábalos a la comisión del caso Koldo pese al 'no' del juez mientras el PSOE habla de "ridículo" y "abuso del Senado"

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en una imagen de archivo en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado.

Los detalles Fuentes del PP a laSexta han señalado que, "de acuerdo con el auto del Supremo, aplazamos la fecha de la misma para no interferir en el juicio oral" que, según han dicho remitiéndose a los medios, "puede producirse en fechas próximas".

El Partido Popular (PP) mantiene su intención de llamar al exministro José Luis Ábalos a la comisión de investigación del Senado sobre la "corrupción 'sanchista'", aunque ha decidido no fijar una fecha para su comparecencia para no interferir en su juicio oral. El Tribunal Supremo denegó la comparecencia de Ábalos, actualmente en prisión provisional, por la premura de la solicitud del PP. A pesar de esto, el PP insiste en que Ábalos debe responder sobre varios temas relacionados con el Gobierno. Por su parte, el PSOE critica al PP, acusándolo de estar desesperado y de abusar de las instituciones del Estado para socavar al Gobierno.

El Partido Popular mantiene "firme su decisión" de llamar al exministro José Luis Ábalos a la comisión de investigación del Senado "de la corrupción 'sanchista'", aunque "de momento no fija una fecha para no interferir en el juicio oral". Así lo han comunicado fuentes del partido a laSexta después de que este miércoles el Tribunal Supremo denegara la comparecencia para este jueves de Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.

El magistrado Leopoldo Puente subraya en su auto, al que tuvo acceso laSexta, la "singular premura de la solicitud", impulsada por el PP, que tiene mayoría para tomar decisiones en la referida comisión, y recuerda que el Senado puede volver a solicitarlo con tiempo suficiente para que pueda producirse "la imprescindible audiencia previa de las partes".

"Tras habilitar enero para la comparecencia del número dos de Ábalos, la Mesa celebrada hoy no ha aprobado ninguna citación y por el momento no se le pone fecha por este motivo", ha reseñado el PP. "El Partido Popular no es Pedro Sánchez, no cambia de opinión. Hace una semana pensábamos que su comparecencia era fundamental para continuar los trabajos de la Comisión, y hoy seguimos pensando lo mismo. Nuestra voluntad de interrogarle en el Senado sigue intacta", ha remarcado.

Así, han señalado que Ábalos "es una de las personas que tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del 'sanchismo' y queremos que la abra delante de toda España". El PP ha insistido en la necesidad de que el exministro de Transportes vuelva a la comisión de investigación aduciendo que "hay muchas cuestiones sobre las que responder -Plus Ultra, Air Europa, trama de las mascarillas, financiación del PSOE...- que no se conocían cuando compareció en el año 2024".

"El Partido Popular no es Pedro Sánchez, nosotros sí respetamos a la Justicia. Por lo que mantenemos firme la decisión de que Ábalos comparezca en el Senado; pero, de acuerdo con el auto del Supremo, aplazamos la fecha de la misma para no interferir en el juicio oral al número dos de Sánchez que, según los medios, puede producirse en fechas próximas", han expresado. Y han reseñado que la comparecencia de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, se mantiene y será el lunes 19 de enero.

El PSOE afirma "que nos encontramos ante un PP desesperado"

Estas nuevas solicitudes han provocado la reacción del PSOE, que ha asegurado que "demuestran que nos encontramos ante un PP desesperado y en plena huida hacia delante tras su ridículo en la convocatoria de Ábalos", según han comunicado fuentes socialistas del Senado a laSexta.

Así, han destacado que el Tribunal Supremo "dejó claros los límites al PP". Sin embargo, han agregado que, "en vez de entenderlo así, el PP insiste en forzar las instituciones del Estado, una vez más, para disimular la agenda de un Núñez Feijóo que mañana debe dar explicaciones ante la juez por su papel durante la DANA".

"En esta legislatura, el PP ha maniobrado hasta conseguir que el Senado se convierta un apéndice de la calle Génova . Sin embargo, a pesar de su mayoría absoluta que le da un margen de acción legal muy amplio, el PP no ha dejado de hacer el ridículo en varias ocasiones, como ayer dejó claro el TS", ha remarcado el PSOE.

Y ha señalado que "las comisiones de investigación que el PP va creando en el Senado -a las que muy pronto se sumará una quinta- no son más que la expresión del abuso de una institución del Estado como es la Cámara Alta, y también de la impotencia del PP para tratar de socavar la acción del Gobierno, mientras compite con una ultraderecha que crece a sus expensas, como se ha demostrado en Extremadura".

