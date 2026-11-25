Iñaki López analiza la polémica del vídeo de Marcos Llorente dando caviar a su hija. Más allá de que haya elegido este alimento como merienda por su alto contenido de sal, lo que sorprende al presentador es que el futbolista lo grabe y lo difunda.

Más allá de su ya tradicional pique con Luis Figo en las redes sociales, Gabriel Rufián también se ha enzarzado con otro futbolista, Marcos Llorente, por las imágenes en las que se le puede ver dando caviar a su hija.

Rufián, que aseguraba no tener problemas con Llorente "hasta que dice que nos fumigan, que las vacunas nos meten chips y que no hay que ponerse crema solar", critica que le dé caviar a su hija "cuando en este país hay críos que no pueden comer fruta fresca".

Una 'merienda' que no termina de convencer a Iñaki López por la cantidad de sal y que también le sorprende por que el jugador del Atlético de Madrid lo grabe en vídeo.

El presentador también espera que "más allá de que le dé caviar a su hija, Llorente le dé crema protectora", debido a los mensajes negacionistas sobre los efectos del sol sobre la piel que el futbolista promulga en sus redes.

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