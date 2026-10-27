Iñaki López, sobre el hombre agredido por los encapuchados en los disturbios de Bilbao: "Él es el verdadero héroe antifascista"

"Los que tenemos una cierta edad y recordamos estas algaradas absolutamente injustificables y lamentables que solo traían destrozos, te hierve la sangre", afirma Iñaki López, tras ver la agresión a un hombre que se encaró con los encapuchados durante los disturbios en Bilbao.

En medio de los disturbios de Bilbao que convirtieron Deusto en un infierno, hubo algunos vecinos que se enfrentaron a los encapuchados que estaban quemando coches o rompiendo las lunas de los establecimientos.

Algunas personas que se encararon con los violentos resultaron heridas, como es el caso de un hombre que, después de inmovilizar a uno de los encapuchados, terminaba agredido por los radicales y con la cabeza abierta por un botellazo.

"Ese hombre que estaba en el suelo, con la cabeza sangrando, ese es un héroe antifascista", afirma Iñaki López, que destaca cómo "se ha enfrentado sin ningún miedo a un grupo de chavales encapuchados".

Beatriz de Vicente, por su parte, reconoce la valentía de este hombre, aunque recuerda que "no es recomendable" enfrentarse a los violentos porque "le pueden linchar".

"Los que tenemos una cierta edad y recordamos estas algaradas absolutamente injustificables y lamentables que solo traían destrozos, te hierve la sangre", apunta por su parte Iñaki, que se refiere a los radicales como "un montón de críos sin oficio ni beneficio dirigido por alguien bastante más listo que ellos".

El presentador concluye mandando "un saludo" a este hombre herido y deseándole "una pronta recuperación".

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