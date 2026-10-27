¿Cuánto valen los objetos del Pazo de Meirás que pone a subasta la familia Franco? Más Vale Tarde juega a 'El Franco Justo'

La familia Franco saca a subasta casi 700 objetos que se llevaron del Pazo de Meirás, entre los que se encuentran muebles del siglo XVII, fotos de Franco o cucharillas para tomar caviar. Más Vale Tarde propone a sus colaboradores adivinar su 'precio justo' de salida.

Hoy tenía lugar la subasta en la que la familia Franco ponía a la venta objetos que se llevaron del Pazo de Meirás. Entre ellos se encuentran fotos, cuadros, piezas de vajilla e incluso muebles del siglo XVII.

Más Vale Tarde analiza algunos de ellos a través de un juego, 'El Franco Justo', donde los colaboradores deben adivinar cuál es su precio de salida... sin pasarse.

El primero es un retrato de familia del dictador, una fotografía coloreada de Franco con "sus dos Cármenes", apunta Luis Calero, que la ve "perfecta para colocar en la mesa camilla o en la mesita de noche para antes de dormir".

Benjamín Prado abre la 'puja' con "20 francuchos", mientras que Raquel Ejerique lo eleva a 180 euros. Juande Colmenero cree que vale 75, María Claver 15 y Antonio Maestre 80. Finalmente, es Maestre el que acierta, porque efectivamente su precio de salida son 80 euros. El periodista afirma que le habría gustado estar en la subasta, aunque no sabe si su seguridad "hubiese estado a salvo".

El segundo objeto es un bargueño, una especie de armario del siglo XVII en el que, según Calero, "cabía el propio Franco dentro". Maestre lo 'tasa' en 1.200 euros, mientras que Benjamín Prado le pone 800 euros y Raquel Ejerique 1.050. Juande Colmenero apuesta por 780 euros y María Claver lo sube hasta 5.000. No se aleja mucho, porque su precio de salida es de 4.500 euros. Es uno de los objetos más caros de la subasta.

Después encontramos una cubertería con la que, según Iñaki, "Franco desayunaba después de firmar órdenes de ejecución". Sin embargo, Calero aclara que son cucharitas de nácar para comer caviar. Maestre cree que valen 300 euros, Prado "120 franquitos", Ejerique 50 euros, Colmenero 450 y María Claver "compra caro" y las valora en 1.800 euros. En este caso, su precio de salida son 90 euros.

Por último tenemos un doble cabecero de cama que Maestre valora en 600 euros, Benjamín Prado en 500, Raquel Ejerique en 470, Juande Colmenero en 690 y María Claver en 800 euros. Su precio de salida, sin embargo, es de unos modestos 250 euros.

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