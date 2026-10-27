La Lista de Estudiantes arranca su legislatura con peticiones de dimisiones y sanciones en medios de medios de comunicación

Mientras tanto... Paralelamente, un grupo de manifestantes irrumpió en la sede de TV Informer, favorable al anterior Gobierno, para exigir el fin de las manipulaciones del canal.

La victoria electoral de la Lista de Estudiantes en Serbia ha generado controversia, con demandas de dimisiones en la radiotelevisión pública y sanciones a cadenas privadas cercanas al populista Aleksandar Vucic, quien ha dominado el panorama mediático durante doce años. La Lista de Estudiantes exigió la dimisión inmediata del director de la radiotelevisión pública RTS y una dirección provisional, resaltando el derecho a una información veraz. Asociaciones de periodistas y universidades pidieron revocar la licencia de TV Informer, un canal sensacionalista próximo a Vucic. Serbia ha caído al puesto 104 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, con críticas por el sesgo mediático hacia el partido gobernante SNS.

La victoria electoral de la opositora Lista de Estudiantes ha desatado la polémica en Serbia tras una serie de peticiones de dimisiones en la radiotelevisión pública y sanciones a cadenas privadas afines al populista Aleksandar Vucic, que ha dominado el panorama mediático durante sus doce años en el poder.

La Lista de Estudiantes exigió este martes la dimisión inmediata del director general de la radiotelevisión pública de Serbia (RTS), de su adjunto y de los responsables de los informativos. En un comunicado, la Lista pidió que se nombre una dirección provisional de la RTS, propuesta junto con los sindicatos representativos de la radiotelevisión pública. "Los ciudadanos tienen derecho a una información veraz, completa e imparcial", señala el comunicado de la Lista de Estudiantes, que en las elección ganó con un 52% de los votos.

A su vez, una importante asociación de periodistas y varias universidades solicitaron este martes al ente regulador estatal de televisión que revoque la licencia de TV Informer, un canal sensacionalista muy cercano a Vucic. La iniciativa, presentada ante la Autoridad Reguladora de los Medios Electrónicos (REM), cuenta con el respaldo de la Asociación Independiente de Periodistas de Serbia (NUNS) y de las facultades de Periodismo de las universidades de Belgrado, Novi Sad y Nis.

La solicitud llega un día después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en la redacción de Informer en Belgrado exigiendo un fin a las manipulaciones del canal. Tras los altercados, en los que llegó a intervenir la policía pero sin que hubiera heridos ni otros daños, Vucic acusó a la oposición en Instagram de ser "muy violenta y peligrosa".

La Lista de Estudiantes se desmarcó del intento de asaltar la redacción de TV Informer. "No apoyamos las incursiones en medios de comunicación e instituciones, ni las promovemos. Liberaremos los medios de comunicación desde el Parlamento, mediante una lucha institucional por la libertad y el periodismo profesional", señaló la Lista en un comunicado.

Mientras, manifestantes arrojaron en la noche de este lines huevos y botellas contra el edificio de TV Pink en Belgrado, otra cadena privada muy cercana a Vucic y al hasta ahora partido gobernante SNS, mientras la policía establecía un cordón de seguridad en su exterior. Yn Novi Sad, al norte de Serbia, la emisora regional pública RTV pidió disculpas en el informativo de anoche por haber incumplido "durante muchos años" su función de servicio público, mientras que el director del canal presentó su dimisión.

Serbia, a la cola en libertad de prensa

Serbia cayó este año ocho puestos, hasta el lugar 104, en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), su peor posición histórica, cuando hace solo una década aún ocupaba el puesto 59. Observadores internacionales encabezados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señalaron el lunes en Belgrado que la cobertura mediática durante la campaña favoreció claramente a la lista del partido gobernante SNS ('Serbia Unida').

Hubo "desequilibrios pronunciados" en la cobertura, con las cadenas públicas y privadas favoreciendo a 'Serbia Unida' mientras la Lista de Estudiantes fue "presentada predominantemente de forma negativa", en contra del mandato de servicio público, concluyó la OSCE en un informe poselectoral.

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