Tres testigos marroquíes identifican ante la Policía Nacional a varias autoridades de Marruecos como "dinamizadores" de la entrada masiva en Ceuta

Los detalles La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón les interrogará este miércoles por videoconferencia tras su declaración voluntaria ante la Policía Nacional.

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, interrogará por videoconferencia a tres marroquíes que entraron en Ceuta a finales de julio. Estos testigos, que ya declararon ante la Policía Nacional, han identificado a varias autoridades marroquíes presentes durante la entrada masiva de migrantes. El primer testigo, exmiembro de la gendarmería marroquí, cruzó la frontera a nado y teme regresar a Marruecos. Señaló la presencia de fuerzas de seguridad marroquíes y reconoció a varios "dinamizadores". El segundo testigo identificó al 'wali' de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Younes Tazi, y otros funcionarios. El tercer testigo identificó al "mkadam de Castillejos" y a un teniente de las fuerzas auxiliares.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interrogará este miércoles por videoconferencia a tres marroquíes que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Estos testigos ya han dado su testimonio voluntario ante la Policía Nacional y han identificado a varias autoridades de Marruecos como "dinamizadores" de la entrada masiva en la ciudad autónoma.

El primero de los testigos, que se identificó como antiguo miembro de la gendarmería marroquí dedicado a tareas de seguridad en un aeropuerto, ha declarado que cruzó la frontera a nado y ha asegurado que, si volviera a Marruecos acabaría en la cárcel.

Ha apuntado que durante la entrada masiva de migrantes "estaban presentes agentes de las Fuerzas Auxiliares de Rabat, agentes de la Policía Nacional marroquí y agentes de la Gendarmería Real".

De hecho, le mostraron fotografías y reconoció a varios "dinamizadores" sobre el terreno. "Había personas vestidas de civil que podrían ser policías y que parecían personal del Bacha (quien ejerce el mando), pero no puede asegurarlo", señala el acta de su declaración.

El segundo testigo también cruzó a nado e identificó "sin género de dudas" como dinamizadores de la entrada al 'wali' (gobernador) de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Younes Tazi, y a alguien a quien identifica como "secretario de administración provisional". También a un "jefe de distrito" y a un "periodista".

El tercer testigo identificó a una persona a la que se conoce como el "mkadam (chivato) de Castillejos", que siempre se desplaza por esta ciudad "en unión de las fuerzas auxiliares". "El mkadam, cuando observa o tiene conocimiento de una irregularidad, informa al alcalde de la ciudad y posteriormente el alcalde ordena a los auxiliares solucionarlo", explica.

También reconoce a un teniente de las fuerzas auxiliares que trabaja en la frontera de El Tarajal y al "mkadam (chivato) de Condisa", un barrio de Castillejos, así como al jefe de la Policía Nacional de Rincón.

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