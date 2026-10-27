Ahora

29N

Así van las encuestas y sondeos de las elecciones

crisis en Ceuta

Tres testigos marroquíes identifican ante la Policía Nacional a varias autoridades de Marruecos como "dinamizadores" de la entrada masiva en Ceuta

Los detalles La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón les interrogará este miércoles por videoconferencia tras su declaración voluntaria ante la Policía Nacional.

Migrantes llegando a nado a Ceuta Migrantes llegando a nado a CeutaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interrogará este miércoles por videoconferencia a tres marroquíes que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Estos testigos ya han dado su testimonio voluntario ante la Policía Nacional y han identificado a varias autoridades de Marruecos como "dinamizadores" de la entrada masiva en la ciudad autónoma.

El primero de los testigos, que se identificó como antiguo miembro de la gendarmería marroquí dedicado a tareas de seguridad en un aeropuerto, ha declarado que cruzó la frontera a nado y ha asegurado que, si volviera a Marruecos acabaría en la cárcel.

Ha apuntado que durante la entrada masiva de migrantes "estaban presentes agentes de las Fuerzas Auxiliares de Rabat, agentes de la Policía Nacional marroquí y agentes de la Gendarmería Real".

De hecho, le mostraron fotografías y reconoció a varios "dinamizadores" sobre el terreno. "Había personas vestidas de civil que podrían ser policías y que parecían personal del Bacha (quien ejerce el mando), pero no puede asegurarlo", señala el acta de su declaración.

El segundo testigo también cruzó a nado e identificó "sin género de dudas" como dinamizadores de la entrada al 'wali' (gobernador) de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Younes Tazi, y a alguien a quien identifica como "secretario de administración provisional". También a un "jefe de distrito" y a un "periodista".

El tercer testigo identificó a una persona a la que se conoce como el "mkadam (chivato) de Castillejos", que siempre se desplaza por esta ciudad "en unión de las fuerzas auxiliares". "El mkadam, cuando observa o tiene conocimiento de una irregularidad, informa al alcalde de la ciudad y posteriormente el alcalde ordena a los auxiliares solucionarlo", explica.

También reconoce a un teniente de las fuerzas auxiliares que trabaja en la frontera de El Tarajal y al "mkadam (chivato) de Condisa", un barrio de Castillejos, así como al jefe de la Policía Nacional de Rincón.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Flávio Bolsonaro se fuga a EEUU sin entregar su pasaporte tras su derrota electoral en Brasil
  2. El PP responsabiliza a Sánchez de la violencia en Bilbao y el Gobierno les responde: "Es una barbaridad hacer esas acusaciones"
  3. La derecha ya es un bloque, aunque PP y Vox lo nieguen: de repetir discursos a justificar su pacto en el Senado
  4. Un Netanyahu desesperado pide ampliar el horario de votación y cuestiona el proceso electoral ante una participación histórica
  5. La familia Franco hace caja con una subasta de objetos del dictador sacados del Pazo de Meirás
  6. La historia tras el cierre de la librería Pérgamo: cuatro años sin subirles el alquiler y una disputa por la marca