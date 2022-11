Carla Toscano lanzaba este miércoles un intolerable ataque machista contra Irene Montero en sede parlamentaria. Allí, la diputada de Vox llegó a afirmar que "el único mérito" de la ministra de Igualdad "es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Unas deleznables palabras que causaron escándalo en la Cámara Baja, donde la dirigente de Unidas Podemos, visiblemente emocionada, pidió que se incorporasen al diario de sesiones para que quedara constancia de la "violencia política". "Las feministas y las demócratas somos más. Les vamos a parar los pies a esta panda de fascistas con más derechos", aseveró.

Toscano, lejos de echarse atrás, se burló de Montero desde el hemiciclo, haciendo un gesto de llorar al ver a la ministra al borde de las lágrimas. Un momento que puede verse en la imagen que ilustra estas líneas, tomada por el fotógrafo Dani Gago.

La formación de extrema derecha no solo no ha reprobado las palabras de su diputada, sino que la ha defendido este jueves en la tribuna. "Somos superiores moralmente", ha dicho allí el diputado Onofre Miralles, mientras Toscano sonreía y aplaudía desde su escaño. Víctor Sánchez del Real, por su parte, ha alabado así a su compañera: "Le gritaron a una mujer que no lloró porque tiene más hombría, más valentía, más coraje una sola de Vox que toda la Mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos".

De hecho, la propia Toscano ha escrito un tuit en el que 'se disculpa' con sorna por su intervención y vuelve a arremeter contra Montero:

La práctica totalidad de los grupos del Congreso, sin embargo, han mostrado su solidaridad con la ministra de Igualdad.