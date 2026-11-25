La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones portavoz, Elma Saiz, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este 24 de noviembre de 2026.

Los detalles Estas nuevas medidas, aprobadas por el Gobierno este pasado martes, en el último Consejo de Ministros de esta legislatura, entran en vigor este mismo jueves, 26 de noviembre, aunque la ampliación de la semana de paternidad no podrá solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027.

En el último Consejo de Ministros de la legislatura, el Gobierno aprobó medidas significativas para la ciudadanía antes de las elecciones generales del 29N. Se amplió el permiso por nacimiento a 20 semanas, con 18 semanas disfrutables hasta que el bebé cumpla un año y dos semanas adicionales hasta los 8 años. Las familias monoparentales tendrán hasta 34 semanas. El permiso de duelo se extendió de dos a diez días laborables para cónyuge, hijos y parientes cercanos. Además, se introdujeron derechos para cuidar a familiares en cuidados paliativos y un permiso para acompañar en la eutanasia. Estas medidas entran en vigor el 26 de noviembre y requieren convalidación del Congreso.

Este martes, en el último Consejo de Ministros de esta legislatura, el Gobierno aprobó una batería de medidas importantes para la ciudadanía antes de las elecciones generales del este 29N: la ampliación de los permisos por paternidad y por duelo.

De este modo, el Gobierno de coalición aprobó la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas, una semana más de lo establecido hasta ahora. Por ende, el permiso consiste en un total de 18 semanas que podrán disfrutarse hasta que el bebé cumpla un año o en su primer año tras el acogimiento o adopción, a lo que hay que sumar otras dos semanas retribuidas que los progenitores podrán disponer hasta que sus hijos tengan 8 años.

Además, las familias monoparentales dispondrán de hasta 34 semanas porque "una madre sola no puede tener menos tiempo para cuidar que una pareja".

Por otro lado, el Gobierno también aprobó en ese último Consejo de Ministros la ampliación del permiso de duelo por fallecimiento: de dos días pasará a diez laborables para cónyuge, hijos, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad, dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.

También amplía a tres días laborables, cinco en caso de desplazamiento, el permiso en caso de fallecimiento de parientes de primer grado de afinidad y segundo grado de afinidad y consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras o cuñados, entre otros).

Estas medidas entran en vigor este mismo jueves, 26 de noviembre, aunque la ampliación de la semana de paternidad no podrá solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027.

Según el decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las nuevas medidas comenzarán a aplicarse este jueves 26 de noviembre y, en el caso de la ampliación del permiso por nacimiento, también se reconocerá a los hechos causantes (nacimientos, adopciones, guardas con fines de adopción y acogimientos) producidos desde esa fecha.

Por último, también entrarán mañana en vigor los nuevos derechos de adaptación o reducción de jornada para cuidar a familiares que requieran cuidados paliativos, así como el permiso de un día para acompañar a una persona durante la prestación de ayuda para morir (eutanasia), siempre que haya designado al trabajador para ello.

Las medidas, aprobadas en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, deberán someterse a la convalidación de la diputación permanente del Congreso el jueves de la próxima semana.

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