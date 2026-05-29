Conciertos de Bad Bunny, Feria del Libro, un macroevento evangélico... Madrid se prepara para un fin de semana repleto de eventos

Los detalles Los miles de fans del cantante puertorriqueño van a tener que aguantar los 36 grados que se esperan en la capital. La 'tormenta perfecta' de actos va a dejar a la ciudad colapsada durante más de 10 días.

Madrid se prepara para un fin de semana lleno de eventos que promete agobiar a sus ciudadanos. La Feria del Libro, diez conciertos de Bad Bunny, las elecciones colombianas y un macro evento evangélico llenarán las calles de la capital. Los madrileños más previsores ya han acudido a comprar libros y otros esperan ver al famoso cantante puertorriqueño. Hosteleros, como Mari, anticipan un buen fin de semana de negocios. Además, el Papa visitará la ciudad el 6 de junio, con cortes de tráfico ya en marcha. Ante este panorama, la Patronal y el Ayuntamiento aconsejan teletrabajar debido al calor extremo, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados, un récord para mayo.

Es para agobiase con tanto evento junto en Madrid. La Feria del Libro, los 10 conciertos de Bad Bunny a partir de este sábado, las elecciones colombianas y un macro evento evangélico van a llenar las calles de la capital.

Los previsores ya han ido este viernes a comprar libros para evitar el colapso y otros ya hacen cola en su tienda de campaña para ver al cantante puertorriqueño este sábado. Mientras, hosteleros, como Mari, esperan hacer el agosto este fin de semana.

Asimismo, este fin de semana también se celebra en Madrid un macro evento evangélico que va a congregar a 30.000 personas y más de 120.000 colombianos están llamados estos días a las urnas para elegir a su presidente. Además, el 6 de junio llega el Papa y los cortes de tráfico ya han comenzado.

Ante este intenso calendario, Patronal y Ayuntamiento recomiendan teletrabajar, ya que, además, este fin de semana va a hacer calorazo. Se esperan 36 grados, un máximo histórico para un mes de mayo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido