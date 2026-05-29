Ahora

A 36 grados

Conciertos de Bad Bunny, Feria del Libro, un macroevento evangélico... Madrid se prepara para un fin de semana repleto de eventos

Los detalles Los miles de fans del cantante puertorriqueño van a tener que aguantar los 36 grados que se esperan en la capital. La 'tormenta perfecta' de actos va a dejar a la ciudad colapsada durante más de 10 días.

Bad Bunny en un concierto
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Es para agobiase con tanto evento junto en Madrid. La Feria del Libro, los 10 conciertos de Bad Bunny a partir de este sábado, las elecciones colombianas y un macro evento evangélico van a llenar las calles de la capital.

Los previsores ya han ido este viernes a comprar libros para evitar el colapso y otros ya hacen cola en su tienda de campaña para ver al cantante puertorriqueño este sábado. Mientras, hosteleros, como Mari, esperan hacer el agosto este fin de semana.

Asimismo, este fin de semana también se celebra en Madrid un macro evento evangélico que va a congregar a 30.000 personas y más de 120.000 colombianos están llamados estos días a las urnas para elegir a su presidente. Además, el 6 de junio llega el Papa y los cortes de tráfico ya han comenzado.

Ante este intenso calendario, Patronal y Ayuntamiento recomiendan teletrabajar, ya que, además, este fin de semana va a hacer calorazo. Se esperan 36 grados, un máximo histórico para un mes de mayo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Hirurok, el chat de Leire, Vicente Fernández y Antxon Alonso que ha destapado la trama de cloacas de Ferraz
  2. Un dron ruso impacta contra un edificio residencial de Rumanía y deja al menos dos heridos
  3. El plan de Trump para llevar a Cuba al colapso: un "proceso gradual" para estrangular a la isla antes de intervenir
  4. Fernández Díaz lo niega todo "en absoluto": de los mensajes a su número dos a las órdenes para seguir a Bárcenas
  5. La defensa de Jonathan Andic usa imágenes de una caída previa de su padre para justificar que su muerte fue accidental
  6. Investigan un posible hackeo tras sonar Bad Bunny en las pizarras electrónicas de varios colegios e institutos Andalucía