Así ha negado el PSOE a Leire Díez: del "es una militante" al "por supuesto que no" ha trabajado para el partido

Los detalles Gracias al auto del juez Santiago Pedraz, un año después de conocer mediáticamente a Leire Díez, sabemos que se reunió hasta en 39 ocasiones con Santos Cerdán. 22 de ellas fueron en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

El Partido Socialista se desvincula de una presunta trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez, destinada a influir en causas jurídicas que afectan al PSOE. Según un auto reciente, Leire Díez se reunió al menos 22 veces en Ferraz con Cerdán y supuestamente recibió pagos del partido. A pesar de las acusaciones, el PSOE no ha presentado una querella contra Díez. El presidente Pedro Sánchez y otros miembros del partido han negado conocer las actividades de Díez. Ella insiste en que no tiene cargo en el PSOE y que su trabajo es periodismo de investigación. El juez Pedraz considera que Díez y Cerdán formaban parte de una estructura criminal que utilizaba recursos del partido.

El Partido Socialista sigue desmarcándose de la trama, presuntamente liderada por Santos Cerdán y Leire Díez, para intentar influir en las causas jurídicas que afectan al PSOE. Pero ahora, gracias al auto conocido el miércoles y al que ha tenido acceso laSexta, sabemos que Leire Díez estuvo al menos 22 veces en Ferraz, en reuniones con Santos Cerdán. También que, supuestamente, recibió pagos del partido.

Ha pasado un año desde que conocimos a Leire Díez como la presunta fontanera del PSOE y el partido sigue sin querellarse contra ella.

Al propio presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, le preguntaron sobre la supuesta fontanera. Sobre su relación con Leire Díez y sobre el papel que tenía en la formación hace ahora un año. Pero Sánchez siempre ha asegurado que "no", dentro de sus conocimientos. "Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, no", repetía el presidente hace ahora un año.

También lo negó el que, según el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, manejaba los movimientos de Leire Díez. Porque el Cerdán de 2025 decía que "Leire es una militante" y que "por supuesto que no" le habían encargado trabajos desde el PSOE.

Incluso lo hizo la exportavoz del partido, Esther Peña. "Ninguna de las personas que aparecen en esas grabaciones está en nómina en el partido socialista", explico.

Díez también lo negaba: "Ni fontanera, ni cobarde"

Por su parte, Leire Díez subrayó y reiteró que no estaba bajo las órdenes de Santos Cerdán. En 2025 lo dijo hasta hartarse de hacerlo. "Es que lo he dicho millones de veces". Eso y que era mentira que Pedro Sánchez supiera los 'trabajos' que hacía.

Porque, desde el principio, Leire Díez ha sido rotunda. Recordemos su ya famoso: "Ni fontanera, ni cobarde. Ni fontanera, ni cobarde". "No tengo ningún cargo en el PSOE. Voy a volver a repetirlo. No tengo ningún cargo en el PSOE", inisitía.

"Mi trabajo lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie, y lo voy a repetir las veces que haga falta, de nadie y de representación de nadie", relató en su rueda de prensa. Un trabajo que ella definió como de periodismo de investigación "para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo" y que iba a tener que ver con el caso de los hidrocarburos.

No obstante, en los audios que se dieron a conocer en 2025, se la escuchaba maniobrando contra un teniente coronel de la UCO, a cargo de investigaciones que afectaban al PSOE. "Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Lo que quiero es cortarlo cuanto antes", decía en dichas grabaciones de audio.

De hecho, el juez Pedraz cree que tanto ella como Santos Cerdán formaban parte de una estructura criminal que se sirvió del dinero y de los medios del PSOE. O textualmente: "Santos Cerdán abría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido".

En total, señala que ambos se reunieron en 39 ocasiones, 22 de ellas en la propia sede del PSOE de la calle Ferraz, en Madrid.

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