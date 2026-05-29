El PSOE evita explicar el papel de Leire Díez en el partido y sigue aferrándose a su consigna de mostrar respeto a la Justicia

Los detalles Los socialistas intentan justificar la acumulación de investigaciones abiertas al entorno del PSOE y del Gobierno repitiendo que no creen "en las casualidades".

El PSOE sigue sin terminar de explicar qué papel ha jugado Leire Díez en el partido tras hacerse público el auto del juez Santiago Pedraz sobre la trama que afecta a la formación.

De momento, hay una palabra con la que estos días los socialistas intentan justificar la acumulación de investigaciones abiertas al entorno del PSOE y del Gobierno. "No creo en casualdidades", es la frase que repiten los ministros socialistas.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, utilizó la palabra "coincidencia" en referencia a las fechas elegidas por los jueces para sacar esta trama a la luz. "Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias", señaló.

Una frase con la que parece insinuar que la elección de que todo esto saliese ahora a la luz no era fortuita, sin aclarar con qué podían coincidir las investigaciones.

Al ministro de Transportes, Óscar Puente, sí le extraña que todo esto coincida con el juicio del caso Kitchen. "Al mismo tiempo estamos viendo como el Secretario de Estado de Seguridad y el exministro del PP declaran", señaló.

Pero es difícil sostener que la jueza de la Kitchen actúe en connivencia con los jueces que investigan a José Luis Rodríguez Zapatero o a Leire Díez; o la jueza que en Badajoz juzga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez; o el que en Madrid instruye el caso de la mujer del líder del Ejecutivo, Begoña Gómez; o el Tribunal Supremo juzgando al exministro José Luis Ábalos.

Son varios jueces, de juzgados distintos, de asociaciones judiciales e ideologías diferentes. Nadie confirma ni desmiente lo que los autos cuentan de Leire Díez. La salida es repetir una consigna: mostrar respeto a la Justicia.

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