¿Hay diferencia entre "registro" y "requerimiento de información"?: el juez Pedraz los usa como sinónimo en la trama de Leire Díez y Santos Cerdán

Los detalles Vienen a significar lo mismo. Indican que el juez requiere una información relevante para una causa y para poder conseguirla se manda a la unidad policial interesada. En el caso de negarse, se inicia el registro.

El miércoles se desarrolló un operativo de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, que ha sido objeto de debate por las diferencias entre "registro" y "requerimiento". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfatizó que se trataba de un requerimiento, no un registro. El juez Santiago Pedraz investiga una presunta trama para influir en causas judiciales ligadas al PSOE. Aunque el auto menciona "requerimiento" y "registro", en esencia significan lo mismo: la solicitud de información relevante para una investigación. Desde Moncloa, se calificó la acción de la UCO como una "teatralización", aunque es un procedimiento habitual para garantizar la integridad de la documentación.

Registro y requerimiento. Son dos palabras claves para entender todo lo ocurrido en este miércoles. Para comprender bien qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Ferraz. De hecho, ya se han encargado desde el PSOE de diferenciar bien estos dos términos. El primero en hacerlo, ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, matizando que lo que estaba haciendo la UCO en la sede del PSOE era un requerimiento y no un registro.

En el auto del juez Santiago Pedraz, en el que se investiga una presunta trama liderada por Leire Díez y Santos Cerdan para intentar influir en causas judiciales ligadas al PSOE, en su primera página habla de la práctica de "un requerimiento judicial" al PSOE. Sin embargo, si avanzamos hasta la 25, lo que podemos leer son las palabras "entrada" y "registro".

La realidad es que las distinciones del significado entre registro y requerimiento judicial es un eterno debate. De hecho, ya en el año 2013, con la causa de la caja B del PP, los periodistas tuvieron que crear un nuevo término para zanjar dicha polémica.

En aquel entonces se habló de "requerigistro". Es decir, de un requerimiento de información. Pero, si por alguna razón, las personas requeridas no dan la información precisada, la unidad policial puede realizar un registro de las instalaciones.

Y es que, en el auto, al que ha tenido acceso laSexta, el juez Pedraz usa de forma indistinta los conceptos de "requerimiento" y de" registro". Lo hace porque vienen a significar lo mismo. Indican que el juez requiere a una persona o entidad una información que es relevante para una causa que se está investigando. Para poder conseguir dicha información, se manda a la unidad policial interesada. En este caso: la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Una "teatralización"

Mientras que desde el Gobierno, desde Moncloa, se ha llegado a decir que la llegada de la UCO a la sede del PSOE ha sido casi una "teatralización". Sin embargo, lo que ha hecho la UCO este miércoles en la sede de la calle Ferraz de Madrid es más que habitual.

Es más, es que no hay otra forma de hacerlo. Así se hizo, exactamente igual, en la sede del Partido Popular, en la calle Génova. Allí, entraron dos veces: una la UDEF y otra la UCO por la financiación ilegal del PP a nivel nacional y también por la del Partido Popular de Madrid; en este segundo caso, en el marco del caso Púnica.

Los agentes tienen que ir presencialmente para poder llevarse la documentación necesaria y asegurándose de que no se ha manipulado nada. Porque, por ejemplo, si se hiciera llegar la información vía fax o correo electrónico, esos documentos se podrían manipular. También podrían mandar lo que no es relevante para la investigación.

Sin olvidar el elevado volumen de información que ha pedido el juez Pedraz.

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