El juez señala las entrañas de Ferraz: Santos Cerdán habría puesto el PSOE a disposición de la trama "criminal"

¿Por qué es importante? El auto, al que ha tenido acceso laSexta, resalta "el rol superior ostentado por Santos Cerdán, en tanto en cuanto este, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido".

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha implicado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Según el auto al que ha accedido laSexta, Cerdán habría puesto al PSOE al servicio de una estructura criminal, permitiendo que utilizara recursos del partido para sus actividades. El documento también menciona pagos a Leire Díez en 2024, supuestamente gestionados por Cerdán a través de sociedades o facturas falsas. Pedraz ordenó registros en la sede socialista de Ferraz y en domicilios relacionados.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al frente de una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectan a este partido y al Gobierno, que este exdirigente socialista habría impulsado junto a la exmilitante de esta formación Leire Díez. Así, en el auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado apunta que Cerdán puso al PSOE "a disposición de la estructura criminal".

"El análisis de estos extremos también incide en el rol superior ostentado por Santos Cerdán, en tanto en cuanto este, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido", detalla el auto.

Además, sobre este punto, el documente agrega que "desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros".

Así lo afirma Pedraz en el auto que dictó este miércoles sobre los registros que esta jornada ordenó en la sede socialista de Ferraz y en varios domicilios particulares, como los de Cerdán y el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

Según el documento, Díez recibió en 2024 varios pagos que vendrían de Ferraz y que se habrían hecho a través de distintas sociedades o con facturas falsas. Así, expone cuatro pagos de 4.000 euros por parte de la consultora Zaño, propiedad de Zarrías, que habrían sido ofrecidos por el propio Santos Cerdán.

Concretamente, el auto señala que Leire Díez "comienza a manifestar a su entorno que Santos Cerdán quiere remunerarle por los servicios que estaba prestando" y el 12 de mayo de 2024, le comenta a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI): "Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalucía directamente, no?".

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