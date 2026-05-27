Cronología del caso Leire Díez: de los audios en busca de trapos sucios del teniente coronel Balas al "ni fontanera ni cobarde"

¿Por qué es importante? La respuesta de Díez a los audios fue convocar una surrealista rueda de prensa para dar explicaciones en la que se escudó en que es "periodista", pero nada tiene que ver el periodismo con coaccionar a jueces y fiscales.

La presunta trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, según el juez Santiago Pedraz, buscaba influir en agentes para obtener información de la UCO y "desmontar a la Guardia Civil". Santos Cerdán y Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, estarían detrás. En mayo, audios revelaron a Díez buscando trapos sucios del teniente coronel Antonio Balas. Díez se reunió con Alejandro Hamlyn, empresario detenido, para obtener información comprometida. Alegó que su accionar era periodismo de investigación. El PSOE ha negado vínculos, pero las investigaciones continúan.

Entre los objetivos de la presunta trama dirigida, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, se encuentra también —y de ahí los registros en la Dirección General de la Guardia Civil— busca influir en diferentes agentes con distintos rangos para conseguir información de la Unidad Central Operativa (UCO) para —y esto es textual— "intentar desmontar a la Guardia Civil". Detrás de toda esta operativa, según el juez, estarían Santos Cerdán como autor material y, como figura operativa clave, Leire Díez, la conocida como la fontanera del PSOE.

La gran pregunta que envuelve el caso de Díez la realizó Gorka Elejabarrieta, senador de Bildu, en octubre de 2025: "¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el PSOE?". A lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió sin dar certezas: "Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no".

Todo saltó por los aires en mayo del año pasado cuando conocimos unos audios en los que se escuchaba cómo Leire Díez maniobraba para buscar trapos sucios del teniente coronel de la UCO. "Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora , ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas", decía.

Su objetivo, Antonio Balas, estaba a cargo de investigaciones que afectaban al PSOE. "Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Lo que quiero es cortarlo cuanto antes", agregaba Díez.

La fontanera se reunió con Alejandro Hamlyn, un empresario detenido por la UCO que decía tener información comprometida sobre Balas. "Es importante que esté documentado. Yo con que haya cuatro cosas documentadas me vale", le dijo Díez. A lo que este respondió: "Con una cosa que te dé, ya está, está muerto". "Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones", contestó, a su vez, ella.

La respuesta de Leire Díez ante esos audios fue convocar en junio del pasado año una surrealista rueda de prensa para dar explicaciones. "Soy periodista. Porque creo que se puede ser socialista y periodista", afirmó entonces. Su argumento era que se trataba de un reportaje de investigación: "Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro. En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo de investigación". Esa rueda de prensa, además, la concluyó con un rotundo: "Ni fontanera ni cobarde".

Aunque poco o nada tiene que ver el periodismo con coaccionar a jueces y fiscales. Lo intentó sin suerte con el fiscal Ignacio Stampa presentándose a sí misma como una enviada del PSOE. "Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", se reveló en ese audios que dijo.

Entre sus objetivos también estaba Alejandro Luzón, el fiscal Anticorrupción a cargo del caso de las mascarillas, o José Grinda, al que chantajearon con un supuesto vídeo comprometido. "Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado que investiga y la Fiscalía. Yo no lo sé", declaró Grinda el pasado noviembre.

El PSOE siempre ha negado su posible vinculación. De hecho, ese mismo mes, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, afirmaba que "a lo mejor es más lo que alguno cuenta o lo que ella misma cuenta que la realidad. No creo que de ahí vaya a salir nada relevante".

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, llegó incluso a ironizar: "Puede decir lo que le de la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad solo hay una". Algo que choca con lo que hemos conocido este mismo miércoles.

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