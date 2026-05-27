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Puente, contra todos: el ministro critica la entrada de la UCO en Ferraz y carga contra los medios en plena crisis del PSOE

¿Qué están diciendo? El ministro critica que algunos "visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información".

Puente insiste en que la UCO ha hecho un requerimiento
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En medio de la crisis del PSOE por el auto del juez Pedraz sobre la trama de Leire Díez y Santos Cerdán y la entrada de la UCO en la sede del partido en Ferraz, el ministro Óscar Puente ha aprovechado sus redes sociales para criticar la situación y defender a Pedro Sánchez, cargando contra todos: desde el juez Peinado, que lidera la causa contra Begoña Gómez, al Partido Popular o medios de comunicación.

El ministro de Transportes se ha levantado este miércoles con el revólver cargado, aunque su primera bala ha sido para el juez Peinado, encargado del caso de Begoña Gómez, que la amenaza con llevarla por la fuerza a su próxima audiencia.

"Se las ha ingeniado para forzar la comparecencia personal de los acusados, porque va a celebrar una vista de MEDIDAS CAUTELARES", ha escrito Puente en X.

A lo largo del día, su muro en esa red social se ha convertido en un tablón de objetivos. Aprovechando la sesión de control en el Congreso, ha respondido a Feijóo asegurando que los socialistas "pasarán por encima" del PP en las elecciones del próximo año.

También ha recordado con sus mensajes la agenda del día: la visita de Pedro Sánchez al papa León XIV o los superprecios en trenes con el plan Verano Joven.

Pero sin duda, lo que más le ha molestado ha sido el término "registro", utilizado por los medios al hablar de la intervención de la UCO en Ferraz. "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información", ha apuntado el ministro, sin soltar el gatillo.

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