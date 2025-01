González Pons pone en apuros al PP llamando "ogro naranja" y "macho alfa de una manada de gorilas" a Trump

El vicesecretario institucional del PP y eurodiputado valenciano, Esteban González Pons, se ha convertido sorprendentemente en un "verso suelto" (a buen seguro de forma temporal) del partido de derechas. Sus palabras sobre el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, han sacudo el relato de los 'populares' y suscitado una tormenta de críticas de la extrema derecha.

Ampliamente descriptivo e incisivo, el valenciano ha tachado a Trump de "ogro naranja" y de "macho alfa de una manada de gorilas". "Será un emperador, pero no el fundador del imperio". "Su poder se fundamenta en el caos circundante, en la ley del más fuerte que todavía mantiene en equilibrio al planeta. Se ha proclamado macho alfa de una manada de gorilas y nadie rechista. ¿Nadie? Perdón, alguien sí", afirma el político en un artículo de opinión publicado en el periódico Las Provincias con el título 'Una obispa así quiero yo'.

En el artículo, González Pons alaba la actitud de la obispa anglicana Marian Budde al "decirle la verdad a la cara" al presidente de Estados Unidos y considera que la Iglesia Católica también debería ordenar a mujeres en ese cargo.

Y agrega: "Mirando al ogro naranja, pidió a Dios por los jóvenes homosexuales, por los sin papeles que lavan nuestros platos en los restaurantes, por los niños cuyos padres pueden ser deportados, por los refugiados que huyen de la guerra y la persecución... Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con los extraños porque todos nosotros fuimos alguna vez extraños en esta tierra, le espetó para terminar al reelegido presidente, nieto de inmigrantes ilegales".

Unas palabras que desde el PP no se han atrevido a suscribir. Algunos como el portavoz Borja Sémper, evitan directamente pronunciarse sobre ellas. Otros, como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se limitan a aconsejar a todos "no mirar a Estados Unidos con displicencia".

Solo hay una voz en el PP que ha entrado en juego, y ha sido para situar a González Pons "a la izquierda de la izquierda". No ha sido otra que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre. "Le he puesto un mensaje (a Pons) diciéndole 'estás a la izquierda de Iglesias (por Pablo Iglesias) y Monedero (por Juan Carlos). Ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades que rechazo categóricamente".

Así, Aguirre coincide más con la reacción de la ultraderecha contra su compañero de partido que a la de el propio PP. Desde Vox, diversos dirigentes como la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, han considerado que "estas declaraciones de González Pons, del PP, podrían ponerse en boca de Pedro Sánchez o de cualquier radical de izquierdas". El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ido un paso más allá tildando al eurodiputado del PP de "bocazas" y pidiendo a Alberto Núñez Feijóo que le desautorice. "Qué este señor se vaya a hacer negocio con el gas ruso, o se ponga a escribir novelillas eróticas --ha escrito en X--. Lo que no se puede hacer es ir de la mano con el autócrata Sánchez en la oposición a Trump", ha reclamado Abascal.

