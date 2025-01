Quién es Mariann Budde, protagonista del 'rapapolvo' a Trump: primera obispa de Washington y defensora incansable de los derechos de los más vulnerables

En una de sus primeras intervenciones como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió un duro sermón de la obispa de Washington, Marian, quien no dudó en confrontarlo directamente desde el púlpito. La obispa, "en nombre del señor", pidió a Trump que tratara con humanidad a los migrantes, a las personas homosexuales y a todas aquellas que están siendo objeto de miedo y discriminación bajo su mandato.

"Pido misericordia para esa gente en nuestro país que ahora tiene miedo. Hay niños gais, lesbianas y trans en familias demócratas, republicanas e independientes", dijo Marian.

Mientras la obispa pronunciaba estas palabras, Trump y su círculo cercano parecían visiblemente molestos. Aunque su expresión no reflejaba una reacción inmediata de furia, la incomodidad era palpable en el vicepresidente J.D Vance, quien, a través de miradas furtivas a su esposa y a los papeles que tenía en la mano, mostraba la tensión del momento.

Pero la crítica de Marian no terminó ahí. La obispa también abordó la política migratoria del nuevo presidente, diciendo: "Puede que no sean ciudadanos ni tengan la documentación apropiada, pero la vasta mayoría de los inmigrantes no son criminales". Con esta afirmación, el sermón de Marian tocó un tema sensible para Trump, quien, poco después, utilizó sus redes sociales para atacar a la obispa, calificándola de "hater" y acusándola de "politizar la religión de una forma asquerosa".

Este enfrentamiento es un intento de desacreditar a Marian, quien en 2011 hizo historia al convertirse en la primera obispa de Washington. Desde entonces, ha sido una firme defensora de los movimientos sociales de base en su comunidad, luchando por los derechos de los más vulnerables y abogando por la inclusión en todas sus formas.