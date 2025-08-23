Sus fundadores perdieron un barco que viajaba a América: así nació la papelería más antigua de España

Los detalles Mari Carmen forma parte de la quinta generación de responsables del emblemático lugar que tiene casi 170 años de historia. En su interior, se pueden encontrar artículos muy originales y llamativos.

Casi 170 años de historia tiene la papelería Ferrer, situada en el centro de Sevilla. Es considerada la más antigua de toda España, y el emblemático lugar nació porque sus fundadores perdieron un barco que les llevaría a América. "Se dedicaban al gremio de la papelería, a la fabricación de tinta y papeles", explica Estrella Ferrer, que forma parte de la cuarta generación de responsables del local.

En el interior de la papelería Ferrer, podemos encontrar libros, plumas y una gran variedad de materiales que existen en muy pocos sitios. En este sentido, Estrella señala que "hay muchísimos artículos que hace 100 años se vendían como de lujo y ahora están obsoletos".

Uno de sus artículos más antiguos es un higrómetro, que Estrella señala en qué consiste: "Le llaman el fraile del tiempo, y lo que tiene es una tripa animal que se contrae y se dilata con la humedad del ambiente".

Mari Carmen, la actual responsable, decidió continuar con el negocio familiar, siendo ya la quinta generación: "Nosotros jugábamos aquí de niños, era como un juego para nosotros; veníamos aquí y ayudábamos a nuestras madres", recuerda.

Así, la papelería Ferrer es una historia de tinta y papel que va de generación y generación y que esperan sus responsables que dure muchos años más.