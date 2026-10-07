El Gobierno abraza una huelga general "justa" por la vivienda y asegura que es "contra la oposición"

La acampada de la Puerta del Sol ha arrancado una semana más de protestas

Los detalles Según informa 'El País', la huelga general tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, dos días antes de comenzar la campaña electoral.

Los sindicatos han convocado una huelga general por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo, que el Gobierno asegura va dirigida contra la oposición, especialmente PP, Vox y Junts. María Jesús Montero del PSOE destaca que es la primera huelga contra la oposición, motivada por la caída del decreto de vivienda. El ministro Félix Bolaños apoya las reivindicaciones, calificándolas de "justas". La oposición, sin embargo, critica la huelga como "movilización política" en plena campaña electoral. La fecha probable para la huelga es el 10 de noviembre, antes del inicio de la campaña electoral.

Aunque los sindicatos aseguran que la huelga general por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo no va contra nadie, el Gobierno de España ya ha dejado claro que es contra la oposición. Así, el Ejecutivo abraza un paro general "justo" que tendrá lugar apenas unas semanas antes de las próximas elecciones generales del 29N.

María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña de Pedro Sánchez, ha asegurado que esta huelga general va está convocada contra la oposición, contra PP, Vox y Junts. De esta manera, sería la primera huelga de la historia contra la oposición.

"Las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este Gobierno ha derribado el decreto de vivienda", señaló Montero ayer por la tarde en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla.

Según indicó, se trata de una "huelga general a favor de los derechos, a favor del progreso, a favor de que realmente la política le dé respuesta a los problemas de la gente, pero también una huelga general que va contra las posiciones que han mantenido los partidos de derecha en el Congreso".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este miércoles que comparte las reivindicaciones que se están planteando de cara a esa huelga. Bolaños ha asegurado, además, que empatiza con el problema de la vivienda, que es una "reivindicación justa". Así, ha añadido que hay bastante consenso en torno a este tema, aunque en el Congreso hayan faltado votos para sacar adelante medidas que solucionen este problema.

"Vamos a ver cómo se plantea por parte de los sindicatos finalmente esa huelga, en qué condiciones. Sin duda yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que lo comparto. Claro que en España hay un problema con la vivienda. Entonces, yo sinceramente comparto, empatizo, creo que es una reivindicación justa. Por cierto, que responde a un gran consenso", ha señalado Bolaños en una entrevista en la 'Cadena SER'.

La oposición califica la huelga de "movilización política"

Por su parte, la oposición ha cargado contra la huelga general, que ha calificado de "movilización política". En una entrevista en Al Rojo Vivo, el portavoz del PP, Borja Sémper, criticó este martes que "durante ocho años los sindicatos no se han movilizado por ninguno de los problemas que aquejan a los trabajadores y a los españoles". "Lo van a hacer ahora en plena campaña electoral, salvando al soldado Sánchez o intentándolo", añadió.

En la misma línea se han mostrado CEOE y Cepyme, quienes han calificado de "inadmisible" la huelga al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".

Según han advertido las patronales a través de un comunicado que compartieron este martes, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.

La huelga tendrá lugar el 11 de noviembre

Según ha podido saber laSexta, esta tarde se reúnen UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas para decidir cuál va a ser el día en el que se va a celebrar la huelga general de 24 horas. En cambio, según informa 'El País', ya habría fecha para la huelga: el próximo 11 de noviembre, dos días antes de comenzar la campaña electoral.

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