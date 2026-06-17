¿Va rápido el juez Calama o es postureo el comunicado de Zapatero?: respuestas a las dudas de una cita histórica

El contexto El expresidente, además de criticar la "celeridad" en cuanto a las joyas incautadas, también asegura que ofrece voluntariamente toda la documentación necesaria para la investigación, llevando a preguntarse si vale para algo.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no ha respondido sobre las joyas halladas en su despacho durante su declaración en la Audiencia Nacional. Argumenta necesitar más tiempo para reunir documentación, criticando al juez José Luis Calama por la rapidez procesal. La tasación de las joyas, valoradas en más de un millón de euros, tardó 24 días en llegar a la Audiencia. Zapatero insiste en su inocencia y ha presentado una "autorización universal voluntaria" para demostrar que no posee cuentas opacas. Sin embargo, se sospecha que podría haber utilizado testaferros, como Manuel Fajardo en Venezuela y Julito Martínez en España.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no ha respondido nada sobre las joyas encontradas en su despacho profesional durante su declaración de más de dos horas en la Audiencia Nacional. El socialista argumenta que necesita más tiempo para recabar documentación, al tiempo que critica ese argumento del juez José Luis Calama de la "celeridad procesal".

Ante la pregunta de si va muy rápido este juez, lo cierto es que la tasación de las más de un centenar de piezas incautadas en una caja fuerte del socialista no ha sido exprés. Y es que hay que tener en cuenta que el registro se produce el 19 de mayo, mientras que el informe de la Galería Ansorena, situando en más de un millón de euros las piezas, no llegó a la Audiencia Nacional hasta el 12 de junio.

Entre un hito y otro pasan hasta 24 días en los que, a a ojos del juez Calama, Zapatero podría haber buscado la documentación sobre el origen de esas joyas, así como que podrían haber, incluso, regularizado la situación con Hacienda. Argumento que choca con el de la defensa del expresidente, que sostiene que solo han tenido cinco días desde que se produce la apertura de la pieza separada sobre las joyas y la declaración de este miércoles.

Otra cuestión que llama la atención de esta jornada histórica es el comunicado de Zapatero que ha llegado a los medios de comunicación tras las más de dos horas ante el juez y en el que insiste en su inocencia. En él también asegura que se le acusa de "delitos muy graves" que no ha cometido, al tiempo que traslada que lo que más le duele es que haya personas que se han podido sentir decepcionadas por él.

El tercer punto relevante de este escrito es en el que subraya que ha presentado una "autorización universal voluntaria" para que el tribunal pueda comprobar que no tiene ninguna cuenta o sociedad opaca. Es entonces donde surge otra duda y es que si esta disposición sirve para algo o es, simplemente, postureo del expresidente Zapatero.

En este sentido, la clave está en el último párrafo del escrito presentado durante la tarde de este miércoles en la Audiencia Nacional, en el que dice que va a aportar de forma voluntaria toda la documentación que le pidan. Algo que sí que puede ser importante para peticiones concretas, puesto que de esta manera, la Audiencia Nacional podría ahorrarse la comisión rogatoria.

Un trámite necesario para pedir cualquier tipo de documentación a un banco extranjero o a alguna autoridad fuera de España. Otra cosa es que el investigado quiera voluntariamente dar toda esa información. En todo caso, las fuentes de la investigación que laSexta ha consultado apuntan a que es muy poco probable que Zapatero tenga sociedades o cuentas bancarias a su nombre fuera, porque para eso habría utilizado testaferros: Manuel Fajardo en Venezuela y Julito Martínez en España.

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