Beatriz Parera, sobre Inteligencia Prospectiva: "Se considera una empresa que, en realidad, era inexistente y puro humo"

Esta empresa, clave en la trama, según el auto del juez, podría haber servido para canalizar cobros hacia el expresidente socialista.

Según el auto del juez Calama, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido una serie de cobros a través de la empresa de sus hijas, WhatTheFav. Pero, esos cobros también se habrían canalizado, supuestamente, a través de otra empresa: Inteligencia Prospectiva. Esta habría pagado a las hijas de Zapatero más de medio millón de euros. Pero, cuando los investigadores se personaron en el domicilio fiscal de la misma, no había rastro de ninguna empresa.

Beatriz Parera, adjunta al director en 'El Confidencial', cuenta que Inteligencia Prospectiva es otra empresa clave en la trama. "Se considera una empresa que, en realidad, era inexistente y puro humo". La periodista expone que fue creada por dos hermanos venezolanos con el objetivo de conseguir entrar en el negocio de la compraventa de petróleo venezolano.

"Gracias presuntamente a la intervención de Zapatero llegan a conseguirlo y agradecen esa línea de entrada a Venezuela y directamente a la presidenta Delcy Rodríguez pagos que se realizan tanto a Análisis Relevante como a las hijas de Zapatero", añade Parera.

"Lo que está claro es que van a acabar desfilando sus hijas por el juzgado, que María Gertrudis, su secretaria, por supuesto, que también va a pasar declarando por el juzgado y muchas otras personas más, y veremos finalmente qué es lo que sucede", concluye Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales en 'Cadena SER'.

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