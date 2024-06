La medalla de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente argentino, Javier Milei, coloca al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un brete. Antes, Génova no tenía dudas en censurar los insultos de Milei al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ahora, tras la decisión de la líder madrileña de otorgarle la Medalla Internacional, está en un aprieto.

El pasado 12 de mayo, el líder del PP comentaba que "ni el Gobierno de señor Sánchez ni el Gobierno de Milei representan la moderación". Ahora, el PP nacional evita criticar a Milei y defiende la decisión de Ayuso de condecorar al presidente argentino con la Medalla Internacional. Una condecoración que ha provocado un nuevo choque con el Gobierno central, que ha acusado a la presidenta madrileña de "deslealtad" institucional, lo que ha provocado que la tensión, con la crisis diplomática con Argentina aún reciente, haya aumentado.

Desde la dirección nacional del PP, entretanto, niegan que exista malestar por el acercamiento de Ayuso al presidente argentino. El portavoz del partido, Borja Sémper, ha señalado que el PP conocía la medalla que Ayuso va a otorgar a Milei y ha negado malestar en la cúpula del PP. Con lo que están "profundamente molestos", ha dicho, es con la política exterior del Gobierno de Sánchez, al que acusa de abrir "conflictos internacionales".

Además, ha indicado que Feijóo no asistirá al acto de la entrega de la medalla a Milei porque "no estaba invitado y si estaba invitado tiene otras cosas en agenda". "Con total naturalidad y normalidad, de verdad que a esto no le damos mayor relevancia", ha insistido.

El PP defiende la decisión de Ayuso

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes que "el partido popular respeta las competencias de las comunidades autónomas". Pero mientras Gamarra evita una respuesta clara, Ayuso elogia y se acerca al presidente argentino, un espacio ultra en el que ya participaba Vox, quienes dicen ser amigos de Milei. "Javier Milei es una persona entrañable", aseguraba Abascal tras la visita del mandatario argentino a España para acudir a un acto de la formación ultra.

Para el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, "Ayuso aspira a ser la líder de ese espacio ultra y peligroso".

Y es que la presidenta madrileña lleva meses colocando algunos mensajes tan ultras como los de Milei. Mientras el argentino dice que "la justicia social es una idea de envidiosos", Ayuso asegura que "la usan para atacar a quienes no son culpables de que les vaya mal".

Así, Ayuso lleva a su partido más a la derecha con mensajes a lo Milei mientras Génova no dice nada al respecto. Pero no solo tiene elogios para el presidente argentino, también para Meloni, la extrema derecha italiana. De esta manera, la presidenta madrileña ha demostrado que alaba a figuras ultras internaciones que preocupan en Europa.