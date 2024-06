Entre constantes ataquesde Javier Milei a Pedro Sánchez y con la crisis diplomática con Argentina lejos de resolverse, Isabel Díaz Ayuso busca un choque con el Gobierno central condecorando al mandatario ultraderechista, a quien recibirá este viernes con todos los honores en Madrid en un nuevo desafío al Ejecutivo, que acusa a la presidenta madrileña de "deslealtad" institucional.

Así, Ayuso se encontrará con Milei en la Real Casa de Correos y le entregará la Medalla Internacional, un reconocimiento que le otorgará en virtud de un matiz legal que su propio Gobierno cambió hace poco más de dos meses, mientras el presidente argentino se esmera en subir cada vez más el tono de sus insultos al presidente del Gobierno.

La visita a Madrid del presidente argentino abre así un nuevo enfrentamiento entre Moncloa y Sol, en pleno conflicto diplomático entre España y Argentina, abierto a raíz de la última visita de Milei a la capital: en aquella ocasión, arremetió contra Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en un acto de Vox, desatando una crisis que llevó a España a retirar indefinidamente a su embajadora de Buenos Aires.

El Gobierno acusa a Ayuso de deslealtad

Fuentes diplomáticas confirmaban ya este jueves a laSexta que Ayuso no informó de la visita de Milei al Gobierno, que se enteró por el propio portavoz del mandatario argentino. Le achacan, por tanto, una "deslealtad" institucional porque la Ley de Acción y del Servicio Exterior obliga a las comunidades autónomas a informar al Ejecutivo sobre "propuestas de viaje, visitas, intercambios y acciones con proyección exterior". Una deslealtad, que, a juicio de otras fuentes del Gobierno, va más allá y es "también con el rey".

Las citadas fuentes diplomáticas tachan además de "sorprendente y anómalo que un presidente extranjero no solicite, en ninguna de sus primeras visitas a España, un encuentro institucional con su homólogo, como hacen todos los presidentes del mundo, al tiempo que mantiene encuentros de carácter privado y con autoridades autonómicas". Milei, como cabía esperar, no ha pedido encuentro alguno con Sánchez, pero a pesar de todo se han puesto a su disposición los servicios logísticos mínimos relacionados con su seguridad y ha pedido aterrizar en Torrejón.

Ayuso habla de Milei como "presidente legítimo": "Él sí"

Ayuso, sin embargo, está decidida a disputar el favor de Milei a Vox, su anterior anfitrión, y ya ha dejado clara su intención de utilizar esta visita para confrontar con el Gobierno de Sánchez: de esta forma, este jueves defendía que es "un honor" recibir "al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas".

Además, sostuvo que no es culpa suya si el presidente argentino "realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis democrática y que insulta constantemente, no solo a Milei sino a todos los gobiernos que no son de su signo".

El Gobierno madrileño justifica la medalla a Milei por "los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos" de Argentina con la región, mientras que la oposición madrileña ha protestado por esta condecoración, creada en 2017 y otorgada al opositor venezolano Juan Guaidó, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, o al ecuatoriano, Daniel Noboa.