Cerca de 600.000 evacuados por la llegada del tifón 'Kajiki' a Vietnam

Los detalles El tifón puede generar rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora, lo que ha provocado efectos devastadores en la isla de Hainan, al ser de China. Ahora, 'Kajiki' se dirige hacia Vietnam, que en horas podría enfrentarse al peor tifón de su historia.

Los efectos han sido devastadores en el sur de China

Las autoridades de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, han evacuado 152.387 hogares, lo que equivale a casi 587.000 personas, como medida de precaución ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki' al país procedente del este.

Además, se ha prohibido la pesca en las provincias comprendidas entre Ninh Binh y Quang Ngai y casi 60.000 embarcaciones con casi 249.000 tripulantes a bordo han sido alertadas o directamente guiadas a puerto en las zonas afectadas.

En el ámbito agrícola, la región norte-centro ha alertado del riesgo para las 300.000 hectáreas de arrozales que corren peligro. Además hay 77.000 hectáreas de frutales y 57.000 hectáreas de caucho en la zona amenazada por la tormenta. Además, se han abierto las compuertas de los embalses para facilitar la recogida de agua y evitar posibles desbordamientos e inundaciones.

Mientras, las autoridades civiles y militares trabajan en las evacuaciones, el levantamiento de diques y el establecimiento de canales seguros de comunicación y se ha solicitado ya ayuda internacional a países como China o Filipinas para que faciliten la acogida de buques vietnamitas en medio de la tormenta.

346.000 soldados movilizados

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas ya están preparadas y se ha movilizado a 346.000 soldados y 8.200 vehículos entre aeronaves, embarcaciones y vehículos blindados, y se han preparado drones con cámara para supervisar las zonas más vulnerables.

En este sentido, el director del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica, Mai Van Khiem, ha advertido de que las condiciones en el mar y en tierra son "extremadamente peligrosas e inseguras para todas las actividades, incluidos el turismo, el transporte y acuicultura"

'Kajiki', la quinta tormenta tropical de la temporada en el sureste asiático, registra vientos de 165 kilómetros por hora, lo que es equivalente a un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.