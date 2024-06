Felipe González ensalza a la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y defiende que "ha hecho muchos gestos" para "alinearse con principios básicos de la política exterior de la Unión Europea". "Infinitamente más", ha asegurado, que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El expresidente del Gobierno ha alabado así a la mandataria italiana en una entrevista este viernes en 'Onda Cero'. "Curiosamente está dándole a Italia una estabilidad gubernamental que yo no recuerdo de Italia", ha reivindicado González, que ha añadido que Meloni "ha matizado muchas de sus posiciones".

Felipe González ha hecho estas declaraciones en el contexto posterior al triunfo de Meloni en las elecciones europeas, tras una campaña en la que se constató el acercamiento con la derecha del Partido Popular Europeo. Sin embargo, la realidad es que la primera ministra de Italia aplica políticas ultraderechistas, legislando contra las mujeres y el colectivo LGTBI.

Así, Meloni ha prohibido a las familias homosexuales a inscribir a sus hijos como pareja, quiere obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar autorizar la entrada de grupos antiabortistas en las clínicas. Además, clama públicamente a favor de la "familia natural" y contra "los lobby LGBT" y "la ideología de género", además de lanzar proclamas y políticas xenófobas, como expulsar a los migrantes rescatados en el Mediterráneo.

De hecho, el primer partido en el que militó fue una formación postfascista y en su juventud alababa a Mussolini, de quien decía que fue "un buen político" y que "todo lo que hizo lo hizo por Italia".

¿Quién tiene la culpa del ascenso de la ultraderecha?

Preguntado acerca de quién tiene más responsabilidad por el crecimiento de la extrema derecha en España, el exdirigente socialista ha respondido que "la principal responsabilidad en la conducción política de un país la tiene el Gobierno, siempre, en cualquier circunstancia".

"¿Quiere decir que no tiene responsabilidad la oposición? Claro, en el bloqueo del Consejo del Poder Judicial tiene más responsabilidad, porque se tienen que poner de acuerdo", ha indicado no obstante, vaticinando que en Europa PSOE y PP "se van a poner de acuerdo para construir la nueva política europea y ese espacio de centralidad". "¿Es raro que se pongan de acuerdo allí y no aquí, no?", ha planteado.