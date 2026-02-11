Gabriel Rufián defiende la unidad de la izquierda y manda un aviso si no se produce: "Nos matarán por separado políticamente"

"Quien crea que le va a ir mejor con PP y Vox o con Abascal de ministro de Interior es un inconsciente o un negligente", afirma rotundo Rufián en esta entrevista de Andrea Ropero donde recalca de nuevo la importancia de unir a la izquierda.

Uno de los temas sobre los que más se ha hablado en los pasillos del Congreso de los Diputados ha sido la unión a la izquierda del PSOE.

Andrea Ropero ha podido hablar en el vídeo sobre estas líneas con uno de los grandes responsables de que esta cuestión se haya situado en el foco del debate público: Gabriel Rufián.

"Reconozco que a veces me despierto diciendo: 'Con lo bien que te iría sin decir nada y leerte el argumentario que te pasan por la mañana'", afirma el portavoz de ERC, que también admite que no sirve para eso. A pesar de todo el revuelo, asegura que no se arrepiente de haber planteado la discusión: "Estoy aquí para pensar, me pagan para eso, no para leer argumentarios".

Rufián defiende que está exponiendo "algo que está en la calle y que la gente normal dice", que "hay que inventarse algo diferente porque si no nos van a arrasar". También explica que, aunque con Yolanda Díaz "tenemos enormes diferencias con la reforma laboral", muestra su respeto hacia ella como ministra.

Respecto a si la ministra de Trabajo está invitada a su acto del 18 de febrero, responde rotundo: "Está todo el mundo invitado, menos los fachas".

En este sentido, recalca que si no se produce esa unión en la izquierda "nos matarán por separado políticamente": "Lo que viene son ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de programas, imputaciones a periodistas que no sean de su cuerda...", avisa.

Rufián también reivindica el "malmenorismo" del actual Gobierno frente al "fascismo" y asegura que "quien crea que le va a ir mejor con PP y Vox o con Abascal de ministro de Interior es un inconsciente o un negligente".

