La jueza de la DANA solicita al dueño del Ventorro la factura de la comida de Mazón con Vilaplana y una fotografía del reservado

Nuevo movimiento de la jueza de Catarroja en la causa de la DANA. La magistrada ha solicitado este lunes al dueño del restaurante de 'El Ventorro' la factura de la comida de Mazón con Vilaplana y que también le proporcione una fotografía del reservado en el que ambos estuvieron.

En tres nuevas resoluciones a las que ha tenido acceso laSexta, la jueza del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 requiere al propietario del restaurante 'El Ventorro', además de la factura y de la fotografía, las medidas de la sala en la que comieron el presidente de la Generalitat y una periodista el 29 de octubre de 2024.

Cabe recordar que la periodista Maribel Vilaplana declaró ante la jueza que, el día de la DANA, no pudo escuchar las conversaciones de Mazón por teléfono cuando se levantó de la mesa. Sin embargo, el dueño del restaurante apuntó en su declaración que se trataba de una estancia muy pequeña, de apenas tres metros cuadrados.

La jueza pide a Pérez Llorca la factura del teléfono con el que habló con Mazón

En una de las resoluciones, la jueza también solicita al candidato a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aporte la factura del teléfono con el que hizo o recibió las llamadas que aquel día mantuvo con Carlos Mazón y Salomé Pradas.

La instructora de Catarroja pide que en el plazo de cinco días se aporte la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Pérez Llorca es alcalde.

Estas resoluciones llegan después de escuchar a Alfredo Romero, dueño del restaurante, que trasladó a la jueza de Catarroja que Mazón y Vilaplana salieron del local entre las 18:30 y las 19:00 horas, cuando ya no quedaban ni clientes ni trabajadores. Según su testimonio, Mazón y Vilaplana comieron solos en un reservado de la primera planta, un comedor pequeño de apenas tres metros cuadrados con una mesa para cinco personas y un ventanal grande.

El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores

El primero en llegar fue Mazón, según recuerda el hostelero, una llegada que se produjo entre las 14:15 y las 14:30 horas. El presidente llegó y entró solo, sin escoltas, y subió directamente al reservado, según Romero. Vilaplana, por su parte, fue acompañada a la sala por una empleada y después el dueño subió personalmente a tomarles nota, sobre las 15:00 horas. Solamente les atendió él.

Los escoltas y el chófer, llamados a declarar

El pasado viernes, la jueza Nuria Ruiz Tobarra acordó tomar declaración como testigo a los escoltas y al chófer asignados a Carlos Mazón que estuvieron de servicio la tarde del 29 de octubre de 2024. La jueza requiere la identificación de estas personas para citarles como testigos con el objetivo de comprobar si "pudieron oír algunas de las llamadas" entre el president y su entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La instructora entiende que el razonamiento que siguió la Audiencia Provincial para ordenar la testifical de Maribel Vilaplana, la periodista que comió ese día con Mazón en 'El Ventorro', es extrapolable a estos testigos, en tanto puede ayudar a "esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del CECOPI" aquella tarde.

