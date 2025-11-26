El compañero de piso de Mazón reconoce que viven a 15 minutos de El Ventorro y que nunca han hablado de lo que pasó con Vilaplana la tarde de la DANA

¿Qué ha dicho? El secretario autonómico del Gabinete del president y de Comunicación de la Generalitat ha explicado que él era el responsable de la agenda de Mazón, asegurando que solo él sabía lo de la comida con Vilaplana.

José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, declaró ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra sobre su papel en la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana. Cuenca afirmó no haber discutido el evento con Carlos Mazón y negó que la Generalitat tuviera información sobre la situación, señalando que las competencias eran de la consellera Salomé Pradas. También mencionó que era responsable de la agenda de Mazón y que el día de la DANA tenía varios actos programados. Sobre una comida con la periodista Maribel Vilaplana, aseguró que no figuraba en la agenda pública, pero fue sugerida por él. Cuenca señaló que no recibió llamadas sobre la localización del 'president' y se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo al día siguiente.

José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, ha declarado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, sobre su papel en la gestión en la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la Comunidad Valenciana.

Según han confirmado fuentes presentes en la comparecencia a laSexta, durante la recta final de su declaración, el también compañero de piso del presidente en funciones ha reconocido que el domicilio que comparten está a unos "15 minutos de El Ventorro".

Además, también ha asegurado que nunca ha hablado con Carlos Mazón de lo que pasó aquella tarde. Un momento que ha aprovechado para negar que la Generalitat tuviera información sobre la situación, apuntado a que las competencias ante la emergencia "eran de la consellera Salomé Pradas".

El testigo también ha manifestado que es el encargado de elaborar la agenda de Mazón y ha explicado que el día de la DANA tenía Consell y luego varios actos en el Palau.

Preguntado por si la comida con la periodista Maribel Vilaplana figuraba en su agenda, el testigo ha dicho que "en la pública, no", destacando que sabía de la comida y, de hecho, la sugirió porque había una terna de posibles consejeros y debía tener entrevistas para ello.

El testigo, interpelado por el tiempo que tenía reservado Mazón en su agenda para la comida con Vilaplana, ha dicho que éste no tenía "nada" previsto después. Ha señalado que él no habló con la periodista y que le pidió a Pilar Montes -directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente- que hiciera la reserva en el restaurante, aunque ella no sabía con quien comía el 'president'.

El testigo ha indicado solo él sabía lo de la comida con Vilaplana. "Nadie sabía de la comida de la Vilaplana pero tampoco respecto a ninguno de los otros candidatos", ha apostillado.

Cuenca también ha aclarado que "nadie" le llamó la tarde del 29 de octubre para decirle que no pudiera localizar al 'president' -quien tiene una única línea de teléfono, la suya personal. "Ningún alcalde ni ningún conseller me llamó diciéndome que no pudiera localizarle", ha señalado. Un momento que ha aprovechado para insistir en que Pradas tampoco le transmitió que no pudiera hablar con él.

El testigo, preguntado por si mantuvo ese día conversaciones con el candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho que sí, aunque no recordaba si por teléfono o vía WhatsApp. En concreto, habló con él cuando estaba en una retención intentando volver de Xàtiva.

Así mismo, Cuenca ha manifestado, a preguntas de las acusaciones particulares, que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo el día 30. "Ni la exconsellera ni nadie de su equipo le comunicó nada al respecto", ha concluido.

