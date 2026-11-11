El Sindicato de Inquilinas responde a las críticas del PP contra la huelga general: "Va contra su sentido común"

Los detalles La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha respondido a los ataques de Ayuso a los sindicatos, señalando que lo que quiere es "quitar los derechos de movilización, de libertad de expresión y de reunión".

El Partido Popular ha criticado la huelga general y a los sindicatos, calificándola de "sin sentido". Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha respondido que la manifestación desafía el "sentido común" del PP, que según ella protege a los rentistas y la especulación. Del Río afirma que la huelga afecta al PP, pero su objetivo es responsabilizar a todos los partidos por la crisis de vivienda. También critica la cercanía del PP con la CEOE y las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso contra los sindicatos, subrayando que buscan avanzar en derechos sin depender de subvenciones.

El PP ha cargado contra los sindicatos y la huelga general, señalando que consideran que es un "sin sentido" y "un despropósito". Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha respondido a estos ataques señalando que esta manifestación va "contra su sentido común".

En concreto, ha señalado que el sentido común de los 'populares' es "proteger a los rentistas" y la especulación. "Quieren que se construya con sus constructoras privadas y les da igual si solo sirve para especular", ha señalado.

Por este motivo, ha reconocido que esta huelga hace "daño" al PP. Sin embargo, ha recalcado que esta manifestación no es solo contra ellos, es contra "todos los partidos" y todos los "responsables" de la crisis de la vivienda.

Alicia del Río ha indicado que al PP le molesta especialmente porque son "muy amigos" del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. "La patronal está con mucho miedo porque demostramos que tenemos poder para parar el país", ha destacado.

Además, durante su declaración a los medios de comunicación también ha respondido a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que pide a Alberto Núñez Feijóo acabar con "toda la basura sindical". "Nos enfrentamos a esto. Están queriendo quitar los derechos de movilización, de libertad de expresión y de reunión", ha criticado.

Un momento que ha aprovechado para acusarles de "no tener respeto" por los avances de la lucha trabajadora. "Quieren proteger los intereses de los poderosos por los cuales no llegamos a final de mes", ha destacado.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha reiterado que el objetivo que persiguen es que "gobierne que gobierne se avance en derechos". Respecto a las declaraciones del PP señalando que no descarta tocar las subvenciones que reciben los sindicatos, ha aclarado que ellos no reciben subvenciones, reivindicando su independencia para poder liderar esta lucha.

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