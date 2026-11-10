El Gobierno pide paralizar la actividad de TikTok España tras la investigación sobre los vídeos de abusos sexuales a menores

¿Qué ha dicho? "No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros, estaría suspendido desde ayer", ha dicho la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La red social TikTok puede quedar suspendida en España. Esta es la intención de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha pedido este martes a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de la red social de "manera excepcional" en nuestro país.

Así lo ha anunciado este martes, tras conocer la investigación realizada por la fundación Maldita.es y, según la cual, se han descubierto más de 1.000 vídeos sobre abusos sexuales a menores y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma.

"No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros, estaría suspendido desde ayer", ha dicho Rego tras reunirse con representantes de la red social, a quienes ha sugerido suspender la aplicación en España.

Además, Rego ha explicado que TikTok se ha comprometido a "estudiar y evaluar" la situación, pero no ha puesto "soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación".

Esta es la segunda decisión que toman desde Infancia, pues ya ha pedido a la Fiscalía que investigue el contenido pedófilo que alberga TikTok. "Hemos solicitado a Fiscalía la apertura de una investigación y acabamos de pedir una reunión de urgencia a los representantes de la plataforma", anunció Rego.

TikTok pide a Maldita.es su investigación

En la tarde del lunes, fue TikTok el que movió ficha dentro de este escándalo. No ha dudado en reclamar a Maldita.es que comparta "de forma completa" su investigación, pues para la red social, la "negativa" de Madita.es les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

Esta ha sido la respuesta de TikTok después de que estallase el gran escándalo. Según ha denunciado Maldita.es, dentro de esta red social, han llegado a detectar más de 1.000 vídeos donde se muestran abusos sexuales sobre menores. Vídeos que ya superan los 48 millones de visualizaciones; sin olvidar los más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

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