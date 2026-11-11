La huelga general deja alrededor de 40 detenidos y cerca de 500 incidencias por los piquetes en toda España

Los datos El Ministerio del Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general desde las 22:00 horas del martes hasta las 11:00 horas del 11N, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 26 detenciones, sin incluir a Cataluña y País Vasco.

La huelga general convocada por los sindicatos en defensa del derecho a la vivienda, mejora salarial y servicios públicos resultó en 40 detenidos y 476 incidencias, según el Ministerio del Interior y policías autonómicas. La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 26 detenciones, sin incluir Cataluña y País Vasco, donde los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza también registraron arrestos. Los sindicatos calificaron la jornada del 11 de noviembre como exitosa, pese a los enfrentamientos con la policía, especialmente en Mercamadrid y Barcelona. Los secretarios generales de UGT y CCOO criticaron la actitud policial y anunciaron medidas legales, denunciando el uso de gas pimienta y calificando la actuación como "vergüenza".

La huelga general convocada por los sindicatos a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado un balance de 40 detenidos —13 de ellos arrestados por la Ertzaintza en el País Vasco— y 476 incidencias, según datos del Ministerio del Interior y de policías autonómicas.

El Ministerio del Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general desde las 22.00 horas del martes hasta las 11.00 horas del 11N, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 26 detenciones.

Las cifras del Ministerio del Interior no incluyen detenciones en Cataluña ni País Vasco. Los Mossos d'Esquadra han informado de un arrestado en Barcelona por quemar contenedores la noche antes de la huelga, mientras que la Ertzaintza ha facilitado un balance con 13 detenidos hasta las 10.00 horas.

Los sindicatos califican de "vergüenza" la actitud de la Policía durante la huelga y avanzan medidas legales: "Están haciendo de piquete empresarial"

Los polígonos industriales de todo el país han sido los primeros escenarios de protesta en una jornada de huelga general que ha "superado las expectativas" de los sindicatos, que hablan de éxito en una jornada del 11 de noviembre que comenzaba con hogueras para impedir el paso a los trabajadores en Barcelona y con enfrentamientos de los huelguistas con los agentes de Policía en Mercamadrid que se han saldado con una persona detenida y 15 heridos que han sido rociados con gas pimienta.

En Málaga, una larga cola de policías seguía de cerca a los piquetes tras un intento para evitar la salida de los primeros autobuses, que ha terminado con cargas policiales y los agentes retirando los obstáculos en medio de la calle. Lo mismo ha ocurrido en las cocheras del Metro de Granada, donde se ha visto un piquete que ocupaba las vías de un tranvía.

En Zamudio, cerca de Bilbao, la Ertzaintza ha detenido a un manifestante. En Logroño, otra detención por agresión a un agente, aunque a las horas ha sido liberado tras negarse a declarar. Los huelguistas han tomado también las calles de algunos barrios. En el madrileño barrio de Vallecas se han volcado contenedores de basura que intentaban obstruir el paso de vehículos. En Carabanchel, al menos ocho personas han resultado heridas en los altercados entre la Policía y los manifestantes.

Los cortes en carreteras han sido otra de las imágenes del día. Los hemos visto en Madrid y en Barcelona. En las principales salidas de la ciudad catalana, los coches tenían que dar la vuelta. En Donosti, un grupo de jóvenes impedían que los coches accedieran a la ciudad. Las afectaciones también se han dado en los medios de comunicación cuando los piquetes han impedido la emisión del programa de Gemma Nierga en Televisión Española de Cataluña. Más difícil lo ha tenido Canal Sur, que se ha ido a negro.

Los sindicatos califican de "vergüenza" la actitud de la Policía durante la huelga

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han denunciado este miércoles la actitud de la Policía en Madrid ante los piquetes informativos en la huelga general y han avanzado que tomarán medidas legales.

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"La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...) Es una vergüenza", ha afirmado Álvarez en declaraciones en Sol, donde ambos han coincidido en calificar de "éxito" una huelga que ha superado las "expectativas de los organizadores".

"Vamos a demandar (...) no hay sociedad democrática que no tenga policía democrática", ha añadido Sordo, que ha denunciado "episodios de violencia" con uso de gas pimienta.

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