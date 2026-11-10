Wyoming pide el cierre de TikTok tras el escándalo de los casos de abuso sexual: "¿A qué esperan para hacerlo?"

"Si tuviéramos indicios de que en un bar o un gimnasio se realizan actividades vinculadas a la pederastia, ¿no los clausuraríamos cuanto antes?", afirma el presentador de El Intermedio.

La fundación 'Maldita.es' ha revelado que en TikTok existen hasta 26.000 perfiles involucrados en la compra o distribución de material pornográfico infantil. En respuesta, el Gobierno ha solicitado a la Fiscalía que investigue y ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos que suspenda la actividad de TikTok en España. El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, exige medidas inmediatas, criticando la inacción de la plataforma. Wyoming compara la situación con clausurar un bar o gimnasio si se detectaran actividades pederastas. Concluye cuestionando la falta de responsabilidad de TikTok y el poder de las grandes empresas tecnológicas.

La fundación 'Maldita.es' ha destapado que en la red social TikTok habría hasta 26.000 perfiles que se dedicarían a la compra o la distribución de material pornográfico infantil. Ante este escándalo, el Gobierno ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación y ha reclamado a la Agencia Española de Protección de Datos que suspenda la actividad de esta red en España.

Ante esta situación, El Gran Wyoming reclama que las autoridades tomen medidas inmediatas, ya que "esa red no hace nada por evitarlo". "¿A qué esperan para hacerlo?", cuestiona el presentador de El Intermedio.

"Si tuviéramos indicios de que en un bar o un gimnasio se realizan actividades vinculadas a la pederastia, ¿no los clausuraríamos cuanto antes?", añade Wyoming, que cataloga como urgente la adopción de medidas inmediatas contra una red social en la que se han detectado 26.000 usuarios relacionados con la pedofilia, de los cuales 8.000 estarían en español.

"¿Por qué cuesta tanto que TikTok asuma responsabilidades?", pregunta El Gran Wyoming para terminar, pidiendo que se cuestione el poder de los grandes oligarcas del sector tecnológico.

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