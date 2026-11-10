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Escándalo internacional

Wyoming pide el cierre de TikTok tras el escándalo de los casos de abuso sexual: "¿A qué esperan para hacerlo?"

"Si tuviéramos indicios de que en un bar o un gimnasio se realizan actividades vinculadas a la pederastia, ¿no los clausuraríamos cuanto antes?", afirma el presentador de El Intermedio.

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La fundación 'Maldita.es' ha destapado que en la red social TikTok habría hasta 26.000 perfiles que se dedicarían a la compra o la distribución de material pornográfico infantil. Ante este escándalo, el Gobierno ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación y ha reclamado a la Agencia Española de Protección de Datos que suspenda la actividad de esta red en España.

Ante esta situación, El Gran Wyoming reclama que las autoridades tomen medidas inmediatas, ya que "esa red no hace nada por evitarlo". "¿A qué esperan para hacerlo?", cuestiona el presentador de El Intermedio.

"Si tuviéramos indicios de que en un bar o un gimnasio se realizan actividades vinculadas a la pederastia, ¿no los clausuraríamos cuanto antes?", añade Wyoming, que cataloga como urgente la adopción de medidas inmediatas contra una red social en la que se han detectado 26.000 usuarios relacionados con la pedofilia, de los cuales 8.000 estarían en español.

"¿Por qué cuesta tanto que TikTok asuma responsabilidades?", pregunta El Gran Wyoming para terminar, pidiendo que se cuestione el poder de los grandes oligarcas del sector tecnológico.

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