Ni la guerra en Oriente Medio ni las críticas a España: Abascal limita las excentricidades de Trump en los ataques a Meloni

Los detalles El líder de Vox ha defendido en decenas de ocasiones al estadounidense, aunque ello fuera en contra de España como ocurrió con el caso de los aranceles.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido un firme defensor de Donald Trump, admirando su enfoque nacionalista y sus políticas. Sin embargo, recientemente ha criticado al expresidente estadounidense por sus ataques a Giorgia Meloni, lo que resulta sorprendente considerando su apoyo incondicional previo. Abascal ha elogiado a Trump por su papel en la guerra de Oriente Medio, la detención de Maduro y su postura respecto a la OTAN, incluso justificando ataques a España. A pesar de su admiración, Abascal solo ha recibido un reconocimiento simbólico de Trump. Aún así, Abascal considera que Trump y figuras como Javier Milei defienden principios que comparte.

Aunque ahora le haya criticado, Santiago Abascal siempre ha sido fiel defensor de Donald Trump. Nunca lo ha escondido y parte de su ideario ultra viene heredado del estadounidense. Sin ir más lejos, su ansiada prioridad nacional también es algo que el republicano tiene muy presente en Estados Unidos.

Por lo tanto, sorprende este cuestionamiento al presidente estadounidense, del que directamente ha dicho que "se está equivocando" por sus ataques a Giorgia Meloni. Y también sorprende porque, hasta ahora, lo había defendido en todo: "Trump dirá muchas cosas que nos gusten y otras que no, pero es un tipo que defiende los intereses de su país".

Lo hizo por su papel en la guerra de Oriente Medio: "Donald Trump, tan denostado por el bipartidismo en España, es el que puede ser capaz de poner fin a la guerra y de lograr la liberación de los rehenes que fueron secuestrados".

Le ha aplaudido por la detención de Maduro: "Hay que agradecer al presidente Trump la acción de sacar de Venezuela a Maduro y ponerle ante la justicia norteamericana.

Ha justificado el ataque "gratuito" de Trump a nuestro país para que saliéramos de la OTAN: "El extremismo de Sánchez en política internacional y el no ser capaz de llegar a acuerdos con nuestros aliados puede tener consecuencias muy negativas para nuestra seguridad".

E incluso, con su materia favorita, la agricultura y ganadería, hizo oídos sordos y cargó contra el Gobierno de España: "El mayor arancel que padecemos es que se masacre a los españoles con unos impuestos abusivos y aranceles es gastarse el dinero público en putas como han hecho los partidos que están en el Gobierno".

Mucho Donald Trump y alabar su política. Pero la realidad es que, con todo ello, Abascal solo ha recibido una palmadita en la espalda del presidente norteamericano. Aun así, Abascal tiene, o tenía, bando favorito: "El presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei, entre otros, están garantizando esa defensa de principios que caracterizan a la sociedad".

"Donald Trump ha dicho con mucha claridad que el futuro pertenece a los patriotas y no a los globalistas, y yo lo comparto", también ha llegado a decir. Porque el futuro que quiere para España es el del modelo americano aunque no siempre compartan los mismos intereses.

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