Feijóo dice 'hola' a la extrema derecha: pasa de no demonizar a asumir prácticamente todo el discurso de Vox

Los detalles El líder del PP se ha sumado a las políticas racistas de Vox, a su prioridad nacional, a señalar al feminismo y, en definitiva, a parecerse a los de Abascal.

En menos de 24 horas, el posible gobierno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Vox ha generado un gran impacto en la política española. Juanma Moreno, presidente andaluz, ha seguido la línea de otras regiones y ha formado un acuerdo con Vox, renunciando a políticas de moderación y derechos sociales como la igualdad, la memoria democrática y los derechos LGTBIQ+. Mientras Andalucía dice adiós a estas políticas, Feijóo se acerca a Vox, adoptando su discurso radical en temas como migración y feminismo. Feijóo ha reconocido por primera vez que gobernaría con Vox, mostrando un giro hacia la extrema derecha.

Se había ido resquebrajando y, en menos de 24 horas, el dique que contenía el futuro posible gobierno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el de Vox, Santiago Abascal, ha saltado por los aires y ha inundado toda la política española. El presidente andaluz, Juanma Moreno, sigue el guion de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y, a pesar de que hace nada decía que él era otra cosa, que si era necesario repetiría elecciones, que las promesas de Vox eran irreales e ilegales, ha pactado para hacerlas realidad.

Moreno se ha justificado diciendo que es un acuerdo "razonable" con el que el 'popular' se despide de gobernar en solitario, de la moderación. Ha dicho 'adiós' a acoger a más menores migrantes no acompañados, a las políticas de igualdad, a las medidas contra la violencia machista y a los derechos LGTBIQ+. En Andalucía, con más de 800 fosas del franquismo, Moreno ha dicho 'adiós' a la memoria histórica, a la agenda 2030, al pacto verde y, también, al programa de lengua árabe y cultura marroquí en colegios.

Y mientras le dicen 'adiós' a todas estas políticas en Andalucía, Feijóo dice 'hola' a Vox. 'Hola' a sus políticas racistas, a su prioridad nacional, a señalar al feminismo y, en definitiva, a parecerse a la extrema derecha. 'Hola' al discurso más radical porque ya van aceptando que si quieren gobernar necesitan a la extrema derecha. Feijóo hace poco reconocía por primera vez que gobernaría con Vox. Así decía 'hola' a Abascal. "Pues nos sentaremos y haremos una coalición de Gobierno (...) Yo no voy a demonizar a un partido que es el tercer partido de España", verbalizaba sin tapujos en El Hormiguero.

El líder del PP ha pasado de no demonizar a decir 'hola' a prácticamente todo su discurso. En migración ha dado un giro brutal. Lleva una semana liándose con la 'ley de nietos' para acabar hablando de supuestas amenazas sociales y culturales. "Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes", ha dicho, por cumplir con algo que también había prometido él pero que ahora le parece una gran conspiración, como a Vox.

Feijóo lleva tiempo tirando hacia la extrema derecha en migración. De hecho, vinculó migrantes y delincuencia con un tuit en enero de este año en el que hacía una mezcla de acusaciones. Dijo que "sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos".

También ha dicho 'hola' a acercarse a Vox para cuestionar el feminismo. Abascal afirma que las leyes están criminalizando a los hombres y Feijóo usó otro clásico de Vox: habló de un supuesto adoctrinamiento a los niños. El líder 'popular' ya prepara así el terreno para gobernar con ellos como ya están haciendo en todas las comunidades que lo han necesitado.

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