Ni el gasto en defensa ni el 'no a la guerra': el ramo para Begoña Gómez marca la imagen de la llegada de Sánchez a Ankara

El contexto La esposa del presidente del Gobierno no ha podido viajar a Turquía porque el juez Viejo, sustituto de Juan Carlos Peinado, considera que este país no ofrece las suficientes garantías de que no se dé a la fuga.

Pedro Sánchez participa en la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara sin su esposa, Begoña Gómez, debido a las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, que considera a Turquía un posible escenario de fuga al no formar parte de convenios europeos de seguridad. La ausencia de Gómez generó una situación surrealista en el aeropuerto, donde las autoridades turcas prepararon dos ramos de flores, uno para Sánchez y otro para su esposa. El Gobierno español, a través del ministro de Justicia Félix Bolaños, expresó su indignación, calificando las medidas como innecesarias y asegurando que el riesgo de fuga es nulo.

Pedro Sánchez está participando desde este martes en la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara. Hasta la capital turca ha llegado solo, puesto que su esposa, Begoña Gómez, no ha podido viajar después de que el juez Antonio Viejo respaldase parcialmente las polémicas medidas cautelares impuestas por Juan Carlos Peinado al considerar que Turquía podría ser un escenario propicio para una hipotética fuga por no formar parte de los convenios europeos en materia de seguridad, motivo por el que sí le permitirán viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija.

La ausencia de Begoña Gómez ha generado la que hasta ahora ha sido la imagen más surrealista de la cumbre de la OTAN. A la llegada de Pedro Sánchez, las autoridades turcas tenían dos ramos de flores preparados en el aeropuerto de Ankara, uno para el presidente del Gobierno y otro para su mujer.

Al bajar de la escalerilla del avión, Sánchez ha recibido de manos de una mujer ataviada con traje típico turco su ramo. Al ver el que le esperaba a su acompañante, el líder socialista ha hecho un gesto señalando las flores y haciendo un comentario a los integrantes de la delegación.

Esta anécdota se ha producido pese a que el Gobierno español comunicó a las autoridades de Turquía que Begoña Gómez no podría asistir a la cumbre de la OTAN. Lo hizo el pasado lunes, tan solo unos minutos después de la decisión del juez Antonio Viejo.

Tras su llegada a Ankara, el presidente del Gobierno se ha trasladado hasta el Complejo Presidencial de Bestepe, donde Erdogan ha ofrecido una cena a los jefes de Estado o de Gobierno participantes en la cumbre y a sus respectivas parejas. A las puertas del edificio presidencial ha sido recibido por el presidente turco y su esposa, con quienes ha posado ante los medios de comunicación.

El Gobierno, indignado por la ausencia de Begoña Gómez

Un día después de la decisión del juez Antonio Viejo, el Gobierno ha criticado duramente que Begoña Gómez no pueda estar en Turquía. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de verbalizar el malestar del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para Bolaños, estas medidas cautelares son "simple y llanamente innecesarias" porque el riesgo de fuga es "cero". El ministro ha subrayado que tanto la comunidad jurídica como la sociedad española "en una amplísima mayoría" consideran que existe "riesgo cero" de que Begoña Gómez pueda eludir "la acción de la Justicia".

En ese sentido, ha recordado que Begoña Gómez va "rodeada en todo momento de policías nacionales" por lo que las medidas cautelares de retirada de pasaporte decididas por el juez Peinado son "simple y llanamente innecesarias".

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