Ahora

La escena más surrealista

Ni el gasto en defensa ni el 'no a la guerra': el ramo para Begoña Gómez marca la imagen de la llegada de Sánchez a Ankara

El contexto La esposa del presidente del Gobierno no ha podido viajar a Turquía porque el juez Viejo, sustituto de Juan Carlos Peinado, considera que este país no ofrece las suficientes garantías de que no se dé a la fuga.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (C), llega al aeropuerto de Ankara antes de la Cumbre de la OTAN de Jefes de Estado y de Gobierno 2026 que se celebrará en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pedro Sánchez está participando desde este martes en la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara. Hasta la capital turca ha llegado solo, puesto que su esposa, Begoña Gómez, no ha podido viajar después de que el juez Antonio Viejo respaldase parcialmente las polémicas medidas cautelares impuestas por Juan Carlos Peinado al considerar que Turquía podría ser un escenario propicio para una hipotética fuga por no formar parte de los convenios europeos en materia de seguridad, motivo por el que sí le permitirán viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija.

La ausencia de Begoña Gómez ha generado la que hasta ahora ha sido la imagen más surrealista de la cumbre de la OTAN. A la llegada de Pedro Sánchez, las autoridades turcas tenían dos ramos de flores preparados en el aeropuerto de Ankara, uno para el presidente del Gobierno y otro para su mujer.

Al bajar de la escalerilla del avión, Sánchez ha recibido de manos de una mujer ataviada con traje típico turco su ramo. Al ver el que le esperaba a su acompañante, el líder socialista ha hecho un gesto señalando las flores y haciendo un comentario a los integrantes de la delegación.

Esta anécdota se ha producido pese a que el Gobierno español comunicó a las autoridades de Turquía que Begoña Gómez no podría asistir a la cumbre de la OTAN. Lo hizo el pasado lunes, tan solo unos minutos después de la decisión del juez Antonio Viejo.

Tras su llegada a Ankara, el presidente del Gobierno se ha trasladado hasta el Complejo Presidencial de Bestepe, donde Erdogan ha ofrecido una cena a los jefes de Estado o de Gobierno participantes en la cumbre y a sus respectivas parejas. A las puertas del edificio presidencial ha sido recibido por el presidente turco y su esposa, con quienes ha posado ante los medios de comunicación.

El Gobierno, indignado por la ausencia de Begoña Gómez

Un día después de la decisión del juez Antonio Viejo, el Gobierno ha criticado duramente que Begoña Gómez no pueda estar en Turquía. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de verbalizar el malestar del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para Bolaños, estas medidas cautelares son "simple y llanamente innecesarias" porque el riesgo de fuga es "cero". El ministro ha subrayado que tanto la comunidad jurídica como la sociedad española "en una amplísima mayoría" consideran que existe "riesgo cero" de que Begoña Gómez pueda eludir "la acción de la Justicia".

En ese sentido, ha recordado que Begoña Gómez va "rodeada en todo momento de policías nacionales" por lo que las medidas cautelares de retirada de pasaporte decididas por el juez Peinado son "simple y llanamente innecesarias".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a la carga con Groenlandia e insiste en que "debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca"
  2. Zapatero pide la nulidad de las inspecciones de la Agencia Tributaria sobre él y su esposa por estar vinculadas a la causa penal del juez Calama
  3. Feijóo tira de economía ultra y carga contra las bajas: tacha de "cáncer" el absentismo y promete una reforma laboral con o sin sindicatos
  4. Marine Le Pen, condenada a 15 meses de inhabilitación firme: podría ser candidata en 2027 con brazalete electrónico
  5. España se abrasa: los 45 grados de Càrcer (Valencia) marcan el récord de una jornada sofocante en todo el país
  6. El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprueba anular la licencia de El Algarrobico y abre la puerta al derribo del hotel