Iñaki López responde a Feijóo sobre las bajas laborales: "Si nos ponemos malos tenemos dos problemas, ponernos malos y cobrar menos"

El líder del Partido Popular ha afirmado que el absentismo laboral es un "cáncer" en España y que una posible solución al mismo sería bajar el sueldo a aquellos que deban coger una baja.

Alberto Núñez Feijóo ha hablado recientemente sobre el absentismo laboral en España. "El líder de la oposición considera que el absentismo es un auténtico cáncer y que si él gobierna va a sentar a sindicatos y patronal para una reforma que él impondría si no hay un pacto social", cuenta Iñaki López.

Esta reforma, como indica el presentador, podría ser bajar el sueldo de los que se cogen una baja. Así, en sus declaraciones ha señalado que "1.200.000 personas, casi, no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir".

El líder popular ha expuesto que se debe sentar a la patronal y a los sindicatos, y tomar una decisión con el absentismo. Feijóo, además, ha expuesto que el absentismo tiene un coste de más de 30.000 millones de euros.

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues... ¿qué quieren que les diga?", ha añadido. "Lo que nos dice es que si nos ponemos malos tenemos dos problemas: ponernos malo y cobrar menos", responde López.

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