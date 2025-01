Feijóo carga contra la ley del PSOE para limitar las acusaciones populares: "Una medida propia del régimen de Franco"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue cargando contra la propuesta del PSOE de limitar las acusaciones populares que presentó la semana pasada. A ojos del presidente 'popular' se trata de una medida "inconstitucional", así como "más propia del régimen de Franco". A su entender, el objetivo de esa norma es que la familia del presidente del Gobierno sea "inviolable" y, por lo tanto, "los sumarios abiertos contra su mujer y contra su hermano" queden "en nada".

"Se pasa de aquellas cosas que decía Sánchez de 'colaboraré con la justicia' a decir 'la justicia a los efectos de mi familia no puede actuar'. Y por tanto estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de [[LINK:INTERNO|||Article|||6783b83e7c03730007b781db|||[Nicolás] Maduro [en Venezuela]]], del régimen de Franco, que de un país democrático", ha declarado en Onda Cero con Alsina. Precisamente, el periodista le ha insistido en que si realmente consideraba que esa propuesta fuera dictatorial, ante lo que Feijóo se ha mantenido: "Absolutamente".

Algo que llama la atención al tener en cuenta que su baronesa en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como otros miembros de su partido criticaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por servirse del 'francomodín' como cortina de humo para tapar el cerco judicial que acecha a su entorno, cuando se conocieron el centenar de actos previstos para este 2025 en conmemoración del 50º aniversario de la muerte del dictador.

Para argumentar esa comparación con un régimen dictatorial, el 'popular' se ha preguntado si "hay algún antecedente en el que un presidente de un Gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país": "Habrá que referirse a la dictadura de Franco, desde luego en un régimen democrático, jamás. Insisto, jamás", se ha respondido.

Feijóo ha indicado que la legislatura comenzó "con un engaño" que consistía en "comprar la investidura a través de la amnistía, y por tanto romper la igualdad de los españoles ante la ley". Y ahora, ha proseguido, se busca "una amnistía preventiva, que es que la familia del señor Sánchez nunca podrá ser juzgada en España".

"La impunidad de la familia del señor Sánchez es lo que se intenta concretar en ese proyecto de ley orgánica", ha dicho, para criticar que no sea un proyecto de ley sino una proposición para "prescindir" en la tramitación de los informes de los órganos constitucionales como son el CGPJ o el Consejo de Estado: "A todos los órganos consultivos se les va a silenciar", ha alertado un Feijóo que menciona esta cuestión como una razón para argumentar esa inconstitucionalidad que observa.

Argumento al que añade que con esta medida se pretende que investigaciones periodísticas de los medios de comunicación "no puedan ser una fuente para presentar una demanda" y ha dicho que en ese caso no habría existido el 'caso Noós', el 'caso GAL' o "el caso Watergate con el señor presidente Nixon".

En definitiva, para Feijóo la propuesta del PSOE no solo se refiere a "la acusación popular" en general, sino que a sus ojos se trata de "una ley hecha con nombres y apellidos (...) que está tensionando la convivencia". De hecho, cree que con ella se están "limitando casos de corrupción, excluyendo a los partidos" políticos que asegura son una "institución democrática".

Es por todo ello que el líder de la oposición argumenta que "cabe pedir unas elecciones" ante los "tics antidemocráticos peligrosísimos" del Gobierno como es la proposición de ley orgánica precitada unas líneas más arriba. A sus ojos, se trata de una iniciativa "perfectamente homologable a un régimen dictatorial".

Con Puigdemont, si fuera necesario

No obstante, para sacar a Pedro Sánchez de Moncloa Feijóo necesita a Junts. En concreto, el PP podría unirse a los de Carles Puigdemont para presentar una moción de censura contra el socialista después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya respaldado públicamente esta opción.

"Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante", ha afirmado Feijóo, que previamente había argumentado que este escenario es el que necesita España pero que "faltan votos".

Preguntado sobre la posibilidad de que Puigdemont le exigiera reunirse con él Waterloo para garantizar ese respaldo, Feijóo asegura que le parece una condición "inverosímil". Asimismo, considera que el neoconvergente tendría que llegar a una "conclusión clara": "El señor Feijóo no me ha mentido, el señor Sánchez me ha mentido", ha 'parafraseado' el 'popular' en referencia a que la ley de amnistía que pactaron Junts y PSOE solo se ha aplicado parcialmente al expresident.