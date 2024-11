A Feijóo no le salen las cuentas para sacar a Sánchez de Moncloa a falta de 39 escaños para la mayoría absoluta

Hasta el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reconoce dificultades cuando apela a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante una posible moción de censura contra el presidente. De momento, no tiene la mayoría suficiente para echar a Sánchez de Moncloa. Y es que los 'populares' necesitarían que Vox vote a favor y que alguno de los que apoyaron la investidura decidan cambiar su apoyo para dárselo a Feijóo. Dependiendo de cuál sea la formación que modifique su respaldo, Vox se podría caer de la ecuación.

Con 137 diputados en el Congreso, la misión concreta del PP sería sumar 39 apoyos más para llegar a la mayoría absoluta y sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez. En este caso, los 33 escaños con los que cuenta Vox en la Cámara Baja serían clave. Sin embargo, desde la ultraderecha, que hora y media después ni se había enterado de la propuesta que el líder de los 'populares' había anunciado, se lleva el primer portazo.

Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, admitía el despiste: "No sé lo que plantean porque me estoy enterando por su pregunta". Una vez conocida la cuestión, ha sido rápida al asegurar en los pasillos que su formación "desde luego, donde estén los separatistas" no estará.

No obstante, sin ellos las cuentas no cuadran, ya que PP y Vox tan solo aúnan 170 diputados. Tampoco sería suficiente, si a la operación se suma la Unión del Pueblo Navarro (UPN), en el grupo mixto, resultando 171 votos a favor. Eso sí, según ha sabido laSexta, existe un escenario donde Vox votaría a favor. Solo si es cambio de elecciones.

Pero, en este escenario las tres formaciones todavía precisarían de cinco apoyos más para sacar adelante esa posible moción de censura. Aquí, entonces, es donde cobran fuerza el PNV o Junts per Catalunya. Por el momento, y al menos durante la jornada de este jueves, han evitado responder respecto a la propuesta de Feijóo. Un silencio que ha reflejado la vocal de los neoconvergentes en el Congreso, Mìriam Nogueras, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas.

Ausencia de respuestas que desde Esquerra interpretan como un apoyo claro a Feijóo que hace meses, dicen, ya premonizaban. "Me parece que fue en enero o febrero de este año que yo le dije al señor Feijóo que sería presidente por acción o por omisión de Junts", ha recordado el portavoz de los respublicanos en la Cámara Bjar, Gabriel Rufián,

Con un escenario en el que los números parecen imposibles para los de Feijóo, desde el PSOE atacan tachando de "rídiculo" las decisiones del líder 'popular': "Lo de hacer el ridículo todos los días no se puede". Así se ha pronunciado sobre esta posible moción de censura un Patxi López, al parecer, totalmente despreocupado por la cuestión. Y es que la posibilidad de que salga adelante como plantea Feijóo se desvanece.