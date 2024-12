"Francaño", "francomodín": Ayuso tira de Franco para insistir en sus ataques a Sánchez

Caravaca de la Cruz, en Murcia, ha sido el punto de reunión entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Fernando López Miras, su homólogo murciano, para . Y allí, Ayuso ha vuelto a cargar contra la idea del Gobierno de celebrar en 2025 la llegada de la democracia tras la muerte de Franco hace 50 años.

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, el 2025, ya tiene nombre: "El Francaño". Así lo ha denominado en un acto después de peregrinar por el camino de la localidad murciana. Para la mandataria madrileña, celebrar ese 50 aniversario es "sembrar odio y confrontación". Ahí, Ayuso no ve la comunión de los españoles por la libertad que quiere conmemorar el Gobierno.

Ayuso asegura que el Gobierno utiliza la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco para desviar la atención de otros temas: "¿Quién se va a encargar de estos problemas? ¿Franco? No señor Sánchez. Franco no va a estar aquí para ayudarles. A lo mejor a usted, pero no al resto de los españoles".

E incluso, va más allá, acuñando una nueva palabra para explicar que, para ella, el dictador es el comodín de Sánchez: "El 'Francomodín' nos va a dar el 2025. ¿Cómo podemos inaugurar el año 2025 con la amenaza de que todos los días habrá actos para recordar que entre nosotros nos tenemos que odiar?".

Eso sí, pese a cargar contra una conmemoración que revuelve el odio, Ayuso no ha tenido reservas contra Pedro Sánchez, a quién acusa de encabezar un movimiento, dice, "represivo, liberticida y falso" que busca dividir España en bandos: "Hay que tener cara dura; quieren fabricar una nueva España que esté dividida en bandos y retrotrayéndose de los peores momentos de la historia".

Y con la dictadura a cuestas, no le ha temblado el pulso en comparar al actual Ejecutivo con otros regímenes totalitarios: "Han decidido levantar ese muro que nosotros llamamos norcoreano. Ese muro según crece, crece y crece, arroja más sombra, y donde hay sombra hay oscuridad y hay frío".